Maru il peperoncino in festa: Ruffano si accende di peperoncino, sapori e comunità

RUFFANO (Lecce) – Il profumo del piccante torna a invadere le vie di Ruffano: Maru – Il peperoncino in festa giunge alla sua XIII edizione e si conferma l’appuntamento più atteso dell’estate salentina. Per due giorni, il 5 e 6 settembre, il centro storico si trasforma in un palcoscenico diffuso tra musica, arte, degustazioni e naturalmente lui, il peperoncino, protagonista assoluto tra piante provenienti da ogni angolo del mondo, specialità locali rivisitate al piccante e l’imperdibile gara di resistenza che ogni anno mette alla prova i più coraggiosi.

Tante le novità che Made in Soap, in collaborazione con Idee in Movimento, ha preparato per quest’edizione: il volto del centro storico porterà la firma di un collettivo tutto al femminile di artiste e artigiane, che animeranno piazzette e vicoli con un allestimento di originali installazioni rendendo ancora più suggestivo il centro storico. Ad una parte dell’allestimento hanno contribuito anche gli ospiti della Cooperativa La Sorgente di Taviano

Alla Misto Street Band, come ogni anno, il compito di aprire la festa con lo spettacolo itinerante per le vie del paese a partire dalle 20.00. Alle 20.30 Horochoro, duo che propone un sottile ponte fra la sensibilità degli horo balcanici ed il calore degli choro brasiliani, sarà in Piazzetta Giangreco mentre alle 21.00, il Collettivo Tambor, orchestra di percussioni, danza e voci, farà ballare in Piazzetta Nazario Sauro. A concludere la serata, un collettivo che nasce per suonare e sperimentare a Maru, lo Scoville Project, con Gioele Nuzzo, Giovanni Bisanti e Alessandro Ferrari, un flusso performativo che intrecicia timbri, metodi, musiche provenienti dal panorama popolare e dal bagaglio culturale di ognuno dei musicisti.

Domenica 6 settembre si apre alle 19.00 con l’incontro con la giornalista Valeria Blanco, che presenterà Calendalietto presso Palazzo Ferilli. Piazza Nazario Sauro sarà animata dalla piccola fanfara randagia dei Fanfarroni e alle 20.30 in Piazza IV Novembre, l’attesissima Gara di resistenza al piccante, durante la quale i più temerari si sfideranno ad “assaggiare” i peperoncini più piccanti del mondo. Subito dopo, a salutare la festa, il concerto dei Trevize, progetto di Francesco Barletta, con Federico Laganà e Giovanni Chirico, che unisce radici popolari, sperimentazione elettronica e influenze globali.

Nel corso delle due giornate, il centro storico si anima con La Strada del Vino, un percorso enogastronomico tra le cantine Castel di Salve, Duca Carlo Guarini e Castel Fiorentino. Torna anche lo spazio MaruLab, dedicato ai laboratori per adulti e bambini: il suminagashi a cura di Sara Ferrari e Assunta Resta, la ceramica al tornio a cura di Giada Fogliato e la pasta fatta in casa a cura dell’Home Restaurant “Casa ta Nnetta”(Info e prenotazioni al 3792292470). In Piazza IV Novembre trovano spazio i Laboratori Seminazioni, tra innesti e talee, laboratori sensoriali, la Banca dei Semi e una mostra sulla biodiversità. In Via Garibaldi, presso il nuovo spazio di Made in SOAP, la mostra pomologica dell’Orto Botanico dell’Università del Salento, l’installazione site specific Giardino dei Segni dell’Atelier di Azzurra Cecchini e la mostra Andy Trema, a cura di Francesca Mele presso Palazzo Ferilli. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Ruffano ed è realizzato inoltre con la collaborazione di: Orto Botanico dell’Università del Salento, Confartigianato Imprese Lecce, Seminazioni, Pamela Maglie Design, Cooperativa La Sorgente.