Tre cani morti nell’incendio a Carmiano, la famiglia sotto attacco: gli sciacalli del web non rispettano neppure il dolore

CARMIANO – Non è bastato il dolore di aver perso tre cani nell’incendio divampato nelle campagne di Carmiano. Una famiglia, già sconvolta dalla tragedia, è finita anche nel mirino dei soliti leoni da tastiera, pronti a emettere sentenze e ad attribuire colpe senza conoscere i fatti. Sui social si è scatenato un processo sommario contro i proprietari degli animali, accusati di averli lasciati soli in un terreno recintato. Commenti durissimi, insinuazioni e offese che hanno trasformato una vicenda drammatica nell’ennesima occasione per alimentare una gogna virtuale. C’è chi ha scritto che i cani sarebbero stati tenuti in una “gabbia”, chi ha parlato di una “prigione” e chi è arrivato ad affermare che la famiglia dovrebbe portarli “sulla coscienza”.

Accuse ingiuste, respinte con fermezza dai proprietari, che raccontano invece di animali amati, assistiti quotidianamente e lasciati vivere in uno spazio ampio e curato, a poca distanza dal centro abitato. “I cani erano nella nostra campagna, che frequentiamo tutti i giorni e che si trova a due passi dal paese”, spiegano i familiari. “Non erano abbandonati, ma accuditi dalla mattina alla sera. Avevano un recinto spaziosissimo, nel quale erano a loro agio e vivevano felici e in libertà”. Secondo la loro ricostruzione, il rogo sarebbe partito da due terreni nella zona, descritti come “trascurati”, per poi propagarsi rapidamente a causa del vento e raggiungere anche la proprietà della famiglia e le altre campagne circostanti.

“Non sappiamo se sia stato qualche balordo oppure qualcuno che ha gettato una cicca – spiegano i proprietari – C’era vento e le fiamme hanno raggiunto i box. I cani sono morti asfissiati dal fumo, mentre il quarto è riuscito a mettersi in salvo perché aveva imparato a saltare. Gli altri, purtroppo, sono rimasti lì”. Il fuoco è avanzato in pochi istanti, rendendo l’aria irrespirabile e impedendo ogni tentativo di salvataggio. Anche un escavatore presente all’interno della proprietà è stato divorato dalle fiamme. “Il nostro terreno era curato e l’escavatore, che è andato a fuoco, si trovava lì perché continuavamo a eseguire lavori. Il fuoco ha preso velocemente il sopravvento e l’intera area è diventata irrespirabile”.

La campagna non era, dunque, un luogo nel quale relegare gli animali, ma uno spazio vissuto dalla famiglia e destinato ad accoglierne altri. “Il recinto di legno avrebbe dovuto ospitare delle galline. Avevamo intenzione di popolare di animali questa campagna, nella quale trascorriamo il nostro tempo libero”. I proprietari si chiedono anche se l’allarme sia stato dato tempestivamente e sottolineano che lasciare i cani completamente liberi avrebbe potuto esporli a ulteriori pericoli. “Mi chiedo se tutti si siano accorti tardi dell’incendio. Non potevamo lasciare liberi i cani, senza recintare la zona, con il rischio che finissero sotto le automobili. Le accuse sono ingiuste. Amiamo gli animali e li abbiamo sempre curati e assistiti”.

Parole che restituiscono il dolore di chi, nel giro di pochi minuti, ha visto le fiamme cancellare una parte importante della propria vita e che ora deve difendersi anche da chi, protetto da uno schermo, giudica senza sapere. Davanti alla morte di tre animali e alla sofferenza di una famiglia sarebbe stato necessario mostrare rispetto, attendere la ricostruzione dei fatti e rinunciare alle conclusioni affrettate. Sul web, invece, ancora una volta la solidarietà ha lasciato spazio alla crudeltà di chi utilizza una tragedia per puntare il dito: sciacalli digitali che, senza conoscere quei cani né l’amore ricevuto ogni giorno, hanno aggiunto altro dolore a una ferita già profondissima.