Nuova iniziativa internazionale per il Lions Club Host di Lecce

Lecce – Il ruolo in Europa delle cinque regioni del sud sarà il tema che il 4 settembre 2026 ore 19:00 affronteranno nel teatro dell’ex convitto Palmieri Lecce, l’economista Antonino galloni, rettore campus HE GT di Ginevra, il professor Pasquale Tucciariello,giornalista e presidente del centro studi Leone 13º, e la dottoressa Simona Ciullo vice segretario nazionale del movimento federalista europeo. L’iniziativa è del Lions Club Lecce Host presieduto dall’avvocato Salvina Chiappini Taurino, iniziativa alla quale hanno aderito numerosi club Lions della città di Lecce. Il professor Tucciariello è autore del saggio “macro regione sud e gestione del territorio” .Nel saggio con ricche argomentazioni, legate anche alla storia del mezzogiorno, si sostiene un progetto fondato sulla cooperazione e non sulla competizione tra le cinque regioni del sud. E tanto per consentire al mezzogiorno d’Italia di ritrovare una forza propositiva e strategica.
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