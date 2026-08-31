Martedì 1 settembre la psicoanalista Silvia Lippi presenta “Sorellanze. Per una psicoanalisi femminista”

PRESICCE – ACQUARICA (Lecce) – Tra presentazioni, incontri e spettacoli proseguono gli appuntamenti estivi promossi dalla Libreria Idrusa. Dall’Agorà di Alessano ai Giardini Pensili di Presicce-Acquarica, fino a piazza San Giovanni a Giuliano di Lecce, frazione di Castrignano del Capo, il programma attraversa l’inizio di settembre con libri, teatro, arte, psicoanalisi e narrazioni.

Martedì 1 settembre alle 19:00, ai Giardini Pensili di Palazzo Ducale a Presicce-Acquarica, la psicoanalista Silvia Lippi presenta “Sorellanze. Per una psicoanalisi femminista”, scritto con Patrice Maniglier e pubblicato da DeriveApprodi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Palese e dell’assessora Lorena Rizzo, l’autrice dialogherà con Anna Rita Merico. Diventare femminista non è solo una scelta razionale. È una risposta vitale a traumi così profondi che si perdono nella notte delle nostre storie singolari: #MeToo. Il femminismo non sarebbe così potente se non avesse un significato inconscio. Eppure la psicoanalisi sembra non volerne sapere nulla. Questo libro rompe questo silenzio introducendo il concetto di sorellanza nella clinica e nella teoria psicoanalitica, sostenendo al contempo un femminismo che sia capace di dare largo spazio ai propri elementi pulsionali, traumatici e folli. Lippi e Maniglier prendono come guida improbabile in questa impresa una donna, lesbica, schizofrenica, criminale: Valerie Solanas, che immagina un mondo che si costituisce a partire dalle sole relazioni tra donne – un mondo di sorelle. La sorellanza non si limita alle relazioni tra persone già identificate come donne, è un tipo di legame sociale nel quale si comunica direttamente a partire dai nostri traumi reciproci, in una forma fabbricata in comune, qui chiamata «sintomo condiviso». Con un linguaggio chiaro, impertinente e rigoroso, il libro getta le basi per una psicoanalisi sororale. Parla così a tutte e a tutti coloro che aspirano a pensare, vivere e desiderare al di là degli immaginari della dominazione maschile.

Venerdì 4 settembre alle 21:00 (ingresso 7 euro | info e prenotazioni 320 6494863), nell’Agorà della Libreria Idrusa di Alessano, si conclude la seconda edizione della rassegna “Le pagine del teatro” con “L’urlo” di Walter Prete, interpretato da Gustavo D’Aversa, con le musiche di scena di Max Nocco. In questa versione della produzione Alibi Teatro, il monologo incontra le sonorità del dj, produttore e musicista salentino. Una cantata di getto, nata in un tempo nel quale la vita umana sembra perdere centralità rispetto alla provenienza geografica e sociale, ai percorsi affrontati e alla paura del confronto. Lo spettacolo trascina il pubblico nell’esperienza, sempre più rara, di un incontro in carne e ossa con uno sconosciuto. Attraverso una lingua altra affiorano richieste essenziali e profondamente umane: una stanza per la notte, una mano che accenda una sigaretta, qualcuno con cui parlare o semplicemente fermarsi a riprendere fiato.

Sabato 5 settembre, infine, in piazza San Giovanni a Giuliano di Lecce, frazione di Castrignano del Capo, doppio appuntamento con la dodicesima edizione di Festival Armonia OFF – Narrazioni in Terra d’Otranto. Alle 20:30 lo scrittore Omar Di Monopoli presenta “Il santo degli assetati”, pubblicato da NN Editore, in dialogo con Annibale Gagliani e Vincenzo Santoro. Nel suo nuovo romanzo, l’autore pugliese torna a raccontare un Sud ruvido, visionario e profondamente umano, abitato da personaggi estremi, faide di paese, leggende, sete antiche e desideri di fuga. Una storia che intreccia violenza e tenerezza, grottesco e malinconia, trasformando la ricerca dell’acqua in una più ampia domanda di amore, bellezza e verità. Alle 21:30 la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio conversa invece con Elisabetta Liguori intorno a “La cura”, il suo nuovo libro pubblicato da Einaudi. Toccante e lieve, intimo e pieno di umanità, racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi. Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival Armonia è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.