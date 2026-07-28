JeansMusic Festival, mercoledì 29 luglio il recital del giovanissimo Federico Primiceri

NARDO‘ (Lecce) – Sono le piazze storiche, i chiostri e i castelli del Salento ad accogliere sino al 23 agosto la sesta edizione del JeansMusic Festival – organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, con la direzione artistica del direttore d’orchestra, pianista e compositore Matthieu Mantanus – che porta quindici appuntamenti ad ingresso libero tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano d’Otranto e Santa Maria di Leuca, proponendo un viaggio musicale che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi, confermando la vocazione della manifestazione a coniugare eccellenza artistica, accessibilità e valorizzazione del territorio.

Spazio al pianismo emergente con il recital del giovanissimo Federico Primiceri, in programma domani, mercoledì 29 luglio, al Chiostro dei Carmelitani. Classe 2007, Primiceri è considerato una delle promesse più interessanti della nuova scuola pianistica italiana e proporrà un programma che metterà in luce maturità artistica, sensibilità interpretativa e brillante tecnica (ore 21, ingresso libero).

La lirica è da sempre parte dell’identità culturale del Salento e caratterizzerà fortemente anche questa edizione del Festival. Il pubblico potrà riscoprire Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in una versione agile e coinvolgente, pensata per trasformare piazze e cortili storici in piccoli teatri all’aperto, abbattendo le distanze tra palcoscenico e spettatori. La produzione sarà giovedì 30 luglio in piazza Battisti. Sul palco l’Orchestra Filarmonica di Lecce, diretta dal maestro Ernesto Colombo, accompagnerà un cast di giovani interpreti selezionati per dare nuova energia a uno dei capolavori assoluti dell’opera buffa italiana (ore 21, ingresso libero). Il cast è composto dal conte d’Almaviva (tenore Federico Buttazzo), Don Bartolo (basso Giorgio Schipa), Rosina (soprano Giulia Maggio), Figaro (baritono Carlo Provenzano), Don Basilio (basso Antonio Stragapede) e voce narrante (Rosangela Giurgola).