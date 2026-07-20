Sanità, De Blasi (Lega): “Il punto nascita di Galatina non si tocca: sordità dell’Asl inaccettabile”

GALATINA – “L’ennesimo tentativo di smantellamento estivo che sta colpendo il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Galatina é intollerabile. Un presidio così importante non può essere depotenziato.” – lo dichiara il Consigliere Regionale della Lega, Gianni De Blasi.

“Dirottare le partorienti verso l’ospedale di Lecce e mandare in tilt il sistema del 118 è un azzardo sulla pelle delle persone. Parliamo di un reparto, quello di Galatina, che non solo registra numeri eccellenti e ampiamente superiori alle soglie minime di produttività previste dai decreti ministeriali, ma che vanta una struttura logistica ottimale.

Serve un confronto urgente con la direzione generale,

condivido e sostengo fermamente la decisione di adire le vie ministeriali per fare chiarezza attraverso un’ispezione.”

“La salute delle madri e dei neonati – conclude De Blasi – non può essere considerata una variabile economica.

Come consigliere regionale e soprattutto come rappresentante di questo territorio, attiverò immediatamente ogni canale in Consiglio Regionale per pretendere risposte chiare dall’Assessorato alla Sanità.