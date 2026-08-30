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Quindici anni di Notte Verde: il più grande omaggio alla terra e alla pace

Domani la grande festa della Notte Verde di Castiglione d’Otranto, giunta alla sua quindicesima edizione. Serata conclusiva con Christian Elia e Francesca Albanese sulla Palestina, dialogo dedicato a Carlo Petrini con la presidente nazionale di Slow Food Barbara Nappini e la giornalista Sara Manisera. Concerto finale di Stefano “Cisco” Bellotti con la Grande Famiglia

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