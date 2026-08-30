Dembélé in giallorosso

Ali Dembélé è un nuovo difensore del Lecce. Arriva dal Torino F.C.a titolo temporaneo con opzione.
L’esterno difensivo francese classe 2004 vestirà la maglia numero 2.
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