Pescano ricci a Marina Serra nonostante gli avvertimenti dei bagnanti: sequestro e multa salatissima a due turisti

TRICASE (MARINA SERRA) – Sono stati sorpresi a pescare ricci nelle acque di Marina Serra, in località Lavaturo, nonostante il divieto e gli avvertimenti di alcuni bagnanti (la foto di copertina è di repertorio ndr). Per due turisti baresi è così scattata una sanzione da 2mila euro. L’episodio si è verificato ieri, quando alcune persone presenti sulla costa si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno invitato i due a interrompere l’attività, ricordando loro che la pesca dei ricci di mare è vietata. I turisti, però, non avrebbero dato ascolto agli avvertimenti, continuando la loro attività. A quel punto i bagnanti hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i militari della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Gallipoli, in servizio presso la Delegazione di spiaggia di Tricase, che hanno fermato i due turisti e sequestrato gli esemplari già raccolti. I ricci, ancora vivi, sono stati immediatamente restituiti al mare, mentre nei confronti dei responsabili è stata elevata una multa di 2mila euro. L’importo corrisponde al minimo previsto dal quadro sanzionatorio, che per la violazione del divieto stabilisce sanzioni comprese tra 2mila e 12mila euro. In Puglia il fermo della pesca è stato prorogato fino al 30 giugno 2029 con l’obiettivo di favorire il ripopolamento della specie e tutelare l’equilibrio dei fondali marini.