Pentassuglia: ‘Su liste d’attesa confronto indispensabile’

“Apprendiamo della contestazione delle sigle della dirigenza sindacale sulla riunione convocata in tempi ristretti ma ci teniamo a precisare che il nostro unico intento era quello di non perdere neanche un giorno utile per lavorare per la salute dei pugliesi”. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, in replica al documento delle sigle sindacali della dirigenza sanitaria della Puglia.

Ieri mattina otto sindacati hanno annunciato che non avrebbero partecipato all’incontro fissato con il governatore Antonio Decaro e lo stesso Pentassuglia sul tema della fase 2 del piano di abbattimento delle liste d’attesa, in quanto la convocazione era giunta “con poche ore di preavviso, senza documentazione e senza possibilità di un confronto reale”. Pentassuglia ha annunciato che il tavolo sarà riconvocato a breve.

“Il provvedimento relativo alla fase 2 del piano di abbattimento delle liste d’attesa ha reso necessari approfondimenti e analisi di dettaglio rispetto ai dati pervenuti dalle dieci aziende e, grazie agli uffici regionali che anche in questi giorni – ha sottolineato l’assessore – sono a lavoro, appena preparate le proposte, avevamo deciso di informare le sigle sindacali per procedere alla successiva approvazione nel più breve tempo possibile”.

“Ma siccome riteniamo indispensabile il confronto con tutti, abbiamo riconvocato la riunione nei prossimi giorni, al fine di approfondire le modifiche inserite nel secondo provvedimento che siamo sicuri ci permetteranno di raggiungere ulteriori risultati. Certi che l’interesse di tutti – ha concluso Pentassuglia – sia quello di provare a migliorare l’offerta sanitaria con tutti i mezzi e le risorse disponibili, nell’interesse dei pugliesi”.