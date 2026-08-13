L’almanacco di oggi 13 agosto

Il Santo del giorno: S. Ippolito. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: La vita ete comu nu tiraturu, nu giurnu la pigghi an culu e l’auru puru. Significato: La vita è come un tira e molla, un giorno lo prendi in culo e l’altro pure.

– Sono nati in questo giorno

1840 Giovanni Verga

1899 Alfred Hitchcock

1926 Fidel Castro

1953 Ron

– Proverbio

Quando le nuvole vanno verso la montagna, prendi la zappa e va in campagna

– Accadde oggi

1889 William Gray brevetta il telefono a moneta

– Scoperte

1868 Sir Norman Lockyer scopre l’elio studiando il Sole

L’astronomo inglese studiando il Sole con la tecnica spettroscopica scopre l’elio, il primo elemento chimico individuato al di fuori della Terra. Lo chiama così da Helios, sole in greco. Nel 1894 l’elio sarà scoperto anche sulla Terra, da William Ramsay

– Frase celebre

“La gloria è come le lucciole, che da lontano brillano, ma viste da vicino non hanno né testa né luce”. (John Webster, La duchessa di Amalfi)