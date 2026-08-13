Corte dei Luppoli: dal 14 al 16 agosto la birra artigianale protagonista a Galatina

Galatina si prepara a vivere tre giorni di festa con la seconda edizione di “Corte dei Luppoli”, evento ideato dall’associazione No Colors per mettere in risalto i prodotti locali, le tradizioni e il patrimonio architettonico della cittadina. In programma dal 14 al 16 agosto, l’iniziativa si svolgerà nella suggestiva Piazzetta Galluccio, un luogo che incarna l’anima storica della città, tra balconi fioriti e affascinanti vicoli.

“Corte dei Luppoli” rappresenta un connubio tra il fascino senza tempo del centro storico e la modernità della birra artigianale. La manifestazione si propone di far scoprire la magia di Galatina, una località che racconta la sua storia attraverso la pietra leccese, i sapori caratteristici e il suo spirito comunitario. Non solo arte e cultura, ma anche eventi musicali e esperienze enogastronomiche rendono Galatina una meta imperdibile per il viaggiatore contemporaneo e questa manifestazione un appuntamento destinato a diventare una felice tradizione.

Sei birrifici italiani artigianali racconteranno la loro storia e identità ad ogni sorso: The Hop Gang, Birrificio degli Ostuni, Calender, Birra Salento, Officine Birrai e L’Olmaia. L’evento non è destinato solo agli appassionati, ma intende promuovere la convivialità e valorizzare il territorio attraverso i suoi sapori e le sue storie. La birra diventa il filo conduttore di un appuntamento pensato per avvicinare curiosi e turisti di ogni provenienza nel cuore dell’estate.

La birra, simbolo di libertà e spensieratezza, sarà accompagnata da un’ampia selezione di specialità gastronomiche locali, con truck food che offriranno la possibilità di degustare piatti tipici come caciocavallo impiccato, panini con salsiccia, bombette, gnummareddhi, pittule e polpette di mare.

A completare l’atmosfera, gruppi musicali in acustico e dj set animeranno le serate, rendendo “Corte dei Luppoli” un evento da non perdere per chi desidera vivere l’estate galatinese in modo autentico e coinvolgente.

Venerdì 14 agosto il violoncellista e compositore Luca Basile con il suo progetto The Rock Cello Experience aprirà la tre giorni di eventi in Piazzetta Galluccio, seguito da Rico Deejay a chiudere la serata; sabato 15, nella sera di Ferragosto, spazio poi alle sonorità di Alessandro Dell’Anna & The Swing Sonic Trio seguiti da Freddy Codazzo dj. Infine, domenica 16 chiusura affidata a Jonica Popolare e Gigi Selecta.

Ad incantare i visitatori, durante le tre serate, gli artisti di strada di SoloSole Circus.

Ingresso gratuito.