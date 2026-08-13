Furti, estorsioni e raid: sei fogli di via nel Salento

SALENTO – Fuori da Gallipoli, Ugento e Novoli per un periodo compreso tra tre e quattro anni. È la misura disposta dal questore di Lecce Giampietro Lionetti nei confronti di sei persone, destinatarie di altrettanti fogli di via obbligatori nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

I primi tre, brindisini di 22, 30 e 34 anni, non potranno tornare a Gallipoli per quattro anni. Sono stati denunciati dal commissariato per una serie di furti e tentati furti commessi nel febbraio 2025. Tra gli episodi contestati, il furto di componenti da una Fiat 500 Abarth e quello di una Fiat 500 L, oltre al tentato furto di un’altra 500 L e a un’intrusione in un’officina, interrotta dall’allarme.

Tre anni di divieto di ritorno a Ugento per un 51enne di Taviano, indagato per estorsione in concorso e favoreggiamento personale. Secondo l’accusa, dopo il furto di un’auto a Fontanelle, avrebbe chiesto alla vittima 800 euro per la restituzione del mezzo, somma poi consegnata a due complici rimasti ignoti. Avrebbe inoltre fornito false dichiarazioni per favorirli.

Stessa durata per un 21enne di Galatina, che non potrà rientrare a Novoli. Il giovane era stato arrestato dopo un furto in una sala slot, dove, insieme a due complici, avrebbe portato via una macchinetta cambiamonete utilizzando un flex. Il Gps dell’apparecchio ha permesso ai carabinieri di rintracciare il mezzo a Carmiano. Dopo un inseguimento, il 21enne era stato bloccato e arrestato.

L’ultimo provvedimento riguarda un 28enne di Bari, al quale è vietato per tre anni il ritorno a Gallipoli. È stato denunciato per furto e furto in abitazione aggravati in concorso. Secondo le indagini, avrebbe sottratto con altri soggetti le chiavi di un’auto nel parcheggio dell’ospedale gallipolino, utilizzandole per risalire all’abitazione della vittima e mettere a segno il furto.