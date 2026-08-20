Praja di Gallipoli, l’ultimo saluto sabato 22 agosto

Dopo quasi due decenni di attività e oltre mille notti condivise con il proprio pubblico,. Un’avventura fatta di musica, emozioni, incontri e momenti indimenticabili, che ha accompagnato generazioni di pubblico diventando uno dei luoghi simbolo dell’estate e della vita notturna di Gallipoli.

Per questo l’ultimo appuntamento assume un significato particolare.. La serata di sabato 22 sarà quindi l’occasione per ritrovarsi ancora una volta tutti insieme e vivere l’ultima notte alla Praja con lo stesso spirito che ha caratterizzato migliaia di serate: amore, energia e passione.

Un ringraziamento rivolto innanzitutto al pubblico, che per 18 anni ha seguito, sostenuto e amato il locale, ma anche a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e che hanno contribuito, notte dopo notte, a costruire questa lunga storia.