Praja di Gallipoli, l’ultimo saluto sabato 22 agosto

Dopo quasi due decenni di attività e oltre mille notti condivise con il proprio pubblico, la Praja di Gallipoli si prepara a salutare la sua città e tutti coloro che, nel corso degli anni, ne hanno fatto parte. Un’avventura fatta di musica, emozioni, incontri e momenti indimenticabili, che ha accompagnato generazioni di pubblico diventando uno dei luoghi simbolo dell’estate e della vita notturna di Gallipoli.
Per questo l’ultimo appuntamento assume un significato particolare. Nella notte del 22 agosto, a partire dalle 00:01, la Praja aprirà per l’ultima volta le sue porte, per condividere con il pubblico una serata che vuole essere prima di tutto un grande momento di ringraziamento e di saluto. La serata di sabato 22 sarà quindi l’occasione per ritrovarsi ancora una volta tutti insieme e vivere l’ultima notte alla Praja con lo stesso spirito che ha caratterizzato migliaia di serate: amore, energia e passione.
Un ringraziamento rivolto innanzitutto al pubblico, che per 18 anni ha seguito, sostenuto e amato il locale, ma anche a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e che hanno contribuito, notte dopo notte, a costruire questa lunga storia.
Continua a leggere
- AttualitàMiss Italia, Angelica Pedaci è Miss Sorriso Puglia 2026
- AttualitàGemelli Diversi e Haiducii sul palco del “Summer Rewind” a San Foca
- AttualitàA Nardò la serata conclusiva di Crocevia per lo Ionio il Festival della Cultura
- AmbienteSmoke in the water, cosa accade nelle acque della palude del capitano? Venerdì 21 agosto al Museo della Preistoria di Nardò
- AttualitàDa lunedì 24 a giovedì 27 agosto la seconda edizione di Accordanze tra laboratori, incontri, suoni, attraversamenti e vita comunitaria
- AttualitàPorta Luce divisa, a Galatina alcuni commercianti di quell'area si dissociano dalle proteste: "Siamo favorevoli ai lavori"