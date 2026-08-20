A Nardò la serata conclusiva di Crocevia per lo Ionio il Festival della Cultura

NARDO‘ (Lecce) – A Nardò la serata conclusiva del Festival della Cultura tra tarantismo, memoria mediterranea e l’omaggio a Dalida

La serata conclusiva del 28 agosto si apre alle 20.30 con la presentazione del libro ¡Tarantelas! Riti, musiche e danze fra Sud Italia e Spagna (Besa Muci Editore) a cui seguirà, alle 21.30, lo spettacolo Dalida. Ciao amore, ciao con Francesca Romana Perrotta

A chiudere la settima edizione del Festival è la cantautrice Francesca Romana che, alle 21.30, porta in scena Dalidà. Ciao amore, ciao, spettacolo dedicato a una delle figure più affascinanti della musica internazionale degli anni ’60,’70 e’80: Dalida.

Lo spettacolo ripercorre la vita e la carriera di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, attraverso le parole e le canzoni che hanno segnato la sua straordinaria vicenda artistica e personale. Una storia nella quale il successo internazionale convive con le fragilità, le inquietudini e le profonde contraddizioni di una donna che ha trasformato la propria vita in materia artistica.

A raccontare la vicenda è la voce narrante di Monica Briganti, che firma anche la regia, mentre le interpretazioni musicali sono affidate a Francesca Romana Perrotta e Andrea Amati, accompagnati da Lorenzo Gasperoni alla chitarra elettrica e Fabrizio Filsi al pianoforte. La musica diventa il filo attraverso cui rileggere la vita di Dalida, restituendo alle sue canzoni il valore di una vera e propria autobiografia.

Al centro dello spettacolo c’è una donna che ha attraversato epoche e culture: nata in Egitto da una famiglia di origine calabrese, Yolanda Gigliotti si trasferisce giovanissima a Parigi e diventa Dalida, conquistando il pubblico francese e internazionale. La sua parabola artistica si intreccia con amori, successi, delusioni e momenti di profonda sofferenza, fino al rapporto con Luigi Tenco, uno dei capitoli più drammatici della sua vita.

La serata conclusiva di Crocevia per lo Ionio diventa così un ultimo attraversamento tra tradizione e contemporaneità, rito e spettacolo, parola e musica, mettendo in relazione la memoria delle culture popolari mediterranee con una delle grandi icone della musica del Novecento.

Dalla taranta alla canzone, dal rito alla scena, il festival chiude il suo percorso nel segno della contaminazione: linguaggi diversi che si incontrano e raccontano, ciascuno a modo proprio, il bisogno umano di trasformare esperienza, dolore, memoria e desiderio in musica e in racconto.

Ore 21.30

Dalidà. Ciao amore, ciao

con Francesca Romana Perrotta voce e chitarra

Monica Briganti, voce narrante e regia

Andrea Amati voce

Lorenzo Gasperoni, chitarra elettrica

Fabrizio Filsi, pianoforte

Crocevia per lo Ionio_Il Festival della Cultura è organizzato dall’Associazione Sogni di Carta, dal Presidio del Libro di Nardò, dalla Libreria Fiore – Mondadori Point di Nardò e da BesaMuci Editore; è patrocinato dal Comune di Nardò (Delegato alla Cultura Francesco Plantera) e dalla Consulta della Cultura ed è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, da Renna Studio Legale, Tecnomed Centro Medico Biologico, Bianco Igiene Ambientale; BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Leverano e Ottica Ocularium di Nardò.

BIOSKETCH FRANCESCA ROMANA

Francesca Romana Perrotta è stata enfant prodige: dall’età di otto anni a suonare il pianoforte e studiare al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Poi la laurea in francese ed inglese all’Università per Interpreti e Traduttori di Forlì, e la vita in Emilia-Romagna dove fonda il suo primo gruppo “Zeroincondotta” con cui si esibisce nel mitico “NAIMA Club” e si aggiudica il Premio della critica al Concorso “Primavera Heineken Live Festival”.

Cantautrice, musicista, compositrice, già in tour con artisti del calibro di Cristiano De André (“De André canta De André”, 2009) e Teresa De Sio (2008), conosciuta su scala nazionale grazie al suo brano d’esordio “In genere sogno” presentato da Fiorello su Radio Raidue, di lei ha così detto il grande regista Pupi Avati: “Una voce che suona libera da pregiudizi e stereotipi, piena di una passione assoluta e di un forte senso della dignità umana, prima ancora che femminile”.

Impegnata da sempre nel sociale e in difesa dei diritti delle donne, ha dedicato una parte importante dei suoi concerti (oltre ad un intero spettacolo parallelo dal titolo “Francesca Romana Perrotta canta le Donne senza voce”) al tema della Femminilità nei suoi aspetti più reconditi, ancestrali, discussi ed anche ambigui, che, come un filo rosso, lega tutte le sue canzoni.

I suoi concerti sono sempre di grande spessore, con musica e parole della rockeuse che dipingono con maestria “Ritratti di signora”: personaggi femminili intriganti e inusuali, cui Francesca presta con passione la sua voce. L’incontro è, così, con una Biancaneve che specchiandosi vede il suo alter ego Eva; oppure con una Maria Maddalena innamorata; con una piccola regina rinchiusa in una torre accusata ingiustamente di follia (Giovanna la pazza); e poi: con Salomè, Francesca da Rimini, una tarantolata, Penelope, Medea, Maria Antonietta, ecc.

I suoi brani sono volti a sostenere un preciso impegno sociale nei confronti delle donne sfruttate o incomprese, e delle loro storie spesso dimenticate: la canzone d’autore diventa elemento di cultura e non solo mero intrattenimento, bussando alle porte della nostra coscienza attraverso uno spettacolo musicale trascinante e incantato.

Una discografia importante, quella di Francesca Romana, che parte nel 2008 con “Vermiglio” (Warner Music, Ed. Curci, Universo). Poi nel 2011 “Lo specchio” (Ed. Curci, EDEL). E via così: 2017 “L’ora di mezzo” (Filibusta Records, Ed. Curci); 2023 “Fuori dalle labbra” (Be Next Music, Ed. Curci, Sony); il suo quarto album, “Fuori dalle labbra” 2023, registrato nello studio Numeri di Rimini, con la produzione artistica di Cristian Bonato ed insieme a musicisti del calibro di Tommy Graziani, Massimo Marches e Francesco Cardelli, masterizzato da Giovanni Versari presso lo studio La Maestà di Monza, è edito da Curci, prodotto con ARTEN e distribuito da Sony Music Italy per Be Next Music. Dell’album, che vanta le partecipazioni di Simone Cristicchi nel brano “Ritornerai” (omaggio a Bruno Lauzi) e di Francesco Bacchetta nella traccia fantasma “L’hiver est fini”, il brano “La Rivoluzione”, scritto e interpretato con Marco Ancona (ex Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona e Fonokit), vince il Premio Lauzi 2019 per il “Miglior Arrangiamento” e il “Premio Speciale Terza Pagina Magazine” al Roma Videoclip Indie 2022 (videoclip a cura del regista Piernicola Mele), con il brano “Dentro a un bar” inserito nella Compilation Ufficiale del Festival Musicultura 2021 (essendo rientrato tra i finalisti) , ed il videoclip ufficiale del brano “Alchemica” (a cura del regista Ivan Tiraferri) trasmesso in anteprima su Sky TG24.

I Premi ricevuti sono altrettanti: Festival Musicultura 2007 per la “Miglior Interpretazione” con “L’istante che vale”; Premio De André 2009 con “Storia clandestina” (prima cantautrice donna a riceverlo); Festival Musicultura 2010 con “Il tuo nome e il veleno”; Poggio Bustone 2010 (dedicato a Battisti) per la “Miglior Personalità Artistica” con “Io e Biancaneve”; Festival Musicultura 2016 per il “Miglior Testo” con “Il grido”; Premio Civilia 2016 per la “Canzone d’Autore”; Premio Lauzi 2019 per il “Miglior Arrangiamento” con “La Rivoluzione”; Premio Roma Videoclip Indie 2022 categoria “Premio Speciale Terza Pagina Magazine” con “La Rivoluzione”.