Miss Italia, Angelica Pedaci è Miss Sorriso Puglia 2026

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Angelica Pedaci, 19enne di Pulsano, studentessa di Scienze motorie si è aggiudicata, con la sua solarità, la fascia di Miss Sorriso Puglia 2026.

La nuova prefinalista nazionale di Miss Italia è stata eletta in occasione della finale regionale del concorso di Patrizia Mirigliani che si è tenuta mercoledì 19 agosto in Largo Pozzi a Turi, centro dell’altopiano della Murgia noto universalmente per essere luogo d’origine della varietà di ciliegia più amata.

A premiarla il presidente di giuria, il prof. Francesco Schittulli, Presidente della LILT, assieme al Sindaco Giuseppe De Tomaso, alla Vicesindaca Teresa De Carolis e ad Andrea Saffi, Presidente del Comitato Feste Patronali “Sant’Oronzo”.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Turi e in collaborazione con il Comitato Feste Patronali “Sant’Oronzo”.

La conduzione dell’evento invece è stata affidata a Christian Binetti, attore e presentatore tra tante cose della trasmissione dedicata al concorso in onda su Antenna Sud, coadiuvato da Rossana De Grisantis, life coach, autrice di testi poetici e voce di numerosi eventi culturali.

Vivace ed elegante il momento moda, a cura di La Sartoria di Rosmy, La Merceria di Teresa Violante, GemStore di Michele Dicosola, Sartoria “Il Labirinto “di Angela Carbonara, GATE TRENTUNO di Bellini Angela, Valentini Moda di Valentini Costanza.

Lo show è stato ulteriormente arricchito dalle note grintose della cantante Elena Cappiello, dai passi coreografici del giovane talento Aurora Petrarolo e dalla comicità barese di Brando Rossi, attore dalla lunga esperienza teatrale, storico componente del “Mudù”, con all’attivo anche la partecipazione a produzioni cinematografiche e televisive.