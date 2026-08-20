Gemelli Diversi e Haiducii sul palco del “Summer Rewind” a San Foca

SAN FOCA (Lecce) – Giovedì 20 agosto, i Gemelli Diversi si esibiranno al “Summer Rewind” sul lungomare Matteotti di San Foca a partire dalle 21. Il duo rap di Milano è una delle formazioni più amate della musica italiana degli ultimi decenni. Con un repertorio che ha segnato gli anni 2000 e oltre, il loro live è un viaggio tra hit indimenticabili, melodie coinvolgenti e sonorità che fondono pop, rap e R&B. Sul palco portano energia, emozioni e un forte coinvolgimento del pubblico, alternando brani storici come “Mary”, “Un attimo ancora”, “Tu no” e molti altri successi che hanno accompagnato intere generazioni. Uno spettacolo capace di unire nostalgia e divertimento, facendo cantare e ballare spettatori di tutte le età.

Nel corso della serata saliranno sul palco anche gli Haiducii, una delle icone della dance dei primi anni 2000, diventata celebre a livello internazionale grazie alla hit Dragostea Din Tei, brano che ha conquistato le classifiche di tutta Europa. Il suo live è uno spettacolo ad alta energia che riporta il pubblico nell’atmosfera travolgente della golden age della dance, tra successi che hanno fatto la storia delle piste da ballo, ritmo contagioso e grande coinvolgimento. Un’esibizione perfetta per eventi dedicati alla musica anni 2000, capace di far cantare e ballare diverse generazioni sulle note dei tormentoni che hanno segnato un’epoca.

BIG BUBBLE è un format spettacolare dedicato ai mitici anni 2000, un viaggio immersivo tra musica, immagini ed emozioni che hanno segnato un’intera generazione. Grazie all’utilizzo di un grande ledwall, i videoclip originali dell’epoca diventano parte integrante dello show, riportando il pubblico negli anni dei grandi successi dance, pop e commerciali che hanno dominato radio, televisioni e discoteche. Non si tratta di un semplice DJ set, ma di un’esperienza coinvolgente e interattiva: animazione, momenti di partecipazione collettiva, giochi visivi e continui richiami ai fenomeni culturali degli anni Duemila trasformano il pubblico nel vero protagonista della serata. Un format dinamico e adatto a tutte le età, capace di unire nostalgia, divertimento e spettacolo in un’unica grande festa dedicata ai tormentoni che hanno fatto ballare e cantare milioni di persone.