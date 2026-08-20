Porta Luce divisa, a Galatina alcuni commercianti di quell’area si dissociano dalle proteste: “Siamo favorevoli ai lavori”

GALATINA – La maggioranza dei commercianti di Corso Porta Luce prende le distanze dalle proteste contro i lavori di riqualificazione e sceglie di farlo con una lettera sottoscritta e inviata alla stampa. Una presa di posizione netta, nata proprio per smentire l’impressione che le contestazioni diffuse nei giorni scorsi rappresentassero l’intero tessuto commerciale della zona. Nel documento gli esercenti dichiarano di dissociarsi “totalmente” da quanto diffuso attraverso i mass media e ribadiscono il loro favore all’intervento, ritenuto utile per valorizzare Porta Luce e creare una vera isola pedonale in direzione di piazza Alighieri.

A sottoscrivere la lettera risultano le seguenti attività: Valente Gioielli, Mele Pietro, Romano Srl, Roldem srl, Indicom Srls, InDeep di Andrea Rizzo, Romano Srl, Loredana Romano, Ciccardi Tiziana, il parrucchiere Andrea Rizzo, Verdiana di Daniela Antonica, Apolcom Sas di Bianco M., Elena & C., La Stanza di Ale di Ricciolo Alessandra e Popazz Srl. Sul foglio compaiono firme e timbri delle attività che hanno voluto rendere pubblica la propria posizione, invitando espressamente i mezzi di informazione a verificare le sottoscrizioni apposte in calce al comunicato. Un dato, secondo i promotori della smentita, è particolarmente significativo: altri commercianti, invece, non hanno firmato il documento e contestano i lavori con prese di posizione critiche.

Una circostanza che i firmatari vogliono mettere in evidenza per chiarire che la protesta non sarebbe affatto rappresentativa dell’orientamento prevalente tra le attività di Porta Luce. “I commercianti di Porta Luce sono favorevoli all’intervento e ci tengono a ribadirlo pubblicamente”, è il messaggio che arriva dalla zona. Per gli esercenti che hanno aderito alla lettera, la riqualificazione può invece diventare un’opportunità per rendere più attrattivo il corso, migliorare la fruibilità degli spazi e offrire a cittadini e turisti un’area pedonale maggiormente valorizzata. La spaccatura, dunque, emerge con chiarezza: da una parte i commercianti contrari, che rifiutano la pedonalizzazione, dall’altra un gruppo decisamente di operatori che mette nero su bianco il proprio sostegno all’intervento di totale pedonalizzazione di tutta la strada.