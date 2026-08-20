Da lunedì 24 a giovedì 27 agosto la seconda edizione di Accordanze tra laboratori, incontri, suoni, attraversamenti e vita comunitaria

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Quattro giorni per attraversare il Salento con il corpo, la musica e l’ascolto, mettendo in dialogo tradizioni popolari, pratiche contemporanee, paesaggio e vita comunitaria. Da lunedì 24 a giovedì 27 agosto, tra Corigliano d’Otranto e Lecce, torna Accordanze – Danze e musiche tra tradizione e contemporaneità, la residenza artistica proposta da La Fabbrica dei Gesti, ideata e curata da Stefania Mariano con la direzione condivisa con Claudio Prima. Artiste, artisti, musicisti, danzatrici, danzatori, poeti, studiosi e ricercatori provenienti da esperienze differenti si daranno appuntamento alla Masseria Sant’Angelo di Corigliano d’Otranto, immersa nella campagna della Grecìa Salentina. Le attività si estenderanno nel borgo tra il Castello De’ Monti e l’Art&Lab Lu Mbroia, per poi raggiungere in treno il Museo Castromediano di Lecce e attraversare gli itinerari che collegano questi luoghi, trasformando il territorio in un laboratorio diffuso di ricerca, relazione e creazione. Workshop, pratiche di movimento e ascolto, attraversamenti, musica dal vivo, poesia, antropologia, jam session e convivialità costruiranno un’esperienza in cui le danze e le musiche di tradizione saranno affrontate come materia viva, capace di tramandarsi, trasformarsi e dialogare con i linguaggi contemporanei. Info, programma e iscrizioni www.facebook.com/accordanze – accordanze@gmail.com – 3475424126.

LA RESIDENZA

La Masseria Sant’Angelo sarà il centro della vita quotidiana. I tragitti, le visite, il tempo lento, il cibo preparato con prodotti del territorio, le tavole comuni e le serate musicali saranno parte integrante dell’esperienza.

La residenza prenderà il via lunedì 24 agosto alle 15:00 alla Masseria Sant’Angelo con il cerchio di benvenuto. Dalle 15:30 alle 17:00 Samanta Chiavarelli e Giorgio Quintiliani condurranno il laboratorio di Saltarello di Amatrice; dalle 17:30 alle 19:30 spazio alla Pizzica con Cristina Frassanito. Alle 20:30 cena, ronda e jam session.

Martedì 25 agosto, dalle 10:00 alle 12:00, Veronica Calati guiderà in Masseria un nuovo laboratorio di Pizzica. Alle 14:45 partenza in treno dalla stazione di Corigliano d’Otranto verso Lecce: il viaggio nella Grecìa Salentina sarà parte della prima fase di Archeologie del movimento. Alle 16:00 visita al Museo Castromediano e dalle 17:00 prosecuzione della pratica con Daria Greco e Stefania Mariano, accompagnate dalla musica dal vivo. Alle 21:00 passeggiata nel centro storico di Lecce e incursioni urbane, prima del rientro a Corigliano d’Otranto.

Mercoledì 26 agosto le attività si sposteranno al Castello De’ Monti. Dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 14:00 due laboratori di Tamburello moderno con Alessandro Chiga e Percussioni africane con Fode Diallo Mbaye rivolti a chi possiede già un’esperienza di base. Dalle 15:30 alle 19:30 nuove lezioni, aperte però a tutti, con Alessandro Chiga e Fode Diallo Mbaye con Magatte Dieng.

Giovedì 27 agosto si tornerà al Castello: dalle 9:30 alle 11:00 laboratorio di Canto con Ninfa Giannuzzi; dalle 11:30 alle 13:30 pratiche di ascolto e consapevolezza corporea, improvvisazione e composizione con Stefania Mariano.

Accordanze è aperta a tutte e tutti, senza limiti di età, abilità o provenienza. Non è necessario essere professionisti: la manifestazione si rivolge sia a chi desidera conoscere o approfondire pratiche artistiche e tradizionali, sia a chi sente il bisogno di rallentare, incontrare nuove persone e vivere un’esperienza immersiva tra arte, natura e comunità.

EVENTI APERTI AL PUBBLICO

Mercoledì 26 agosto alle 21:00 (ingresso con contributo riservato esclusivamente alle socie e ai soci | info, tesseramento e prenotazioni 3927026114 – lumbroia@massimodonno.it) all’Art&Lab Lu Mbroia, l’antropologo e africanista Antonio Aresta, autore de L’arte dei griot e le performance culturali, dialogherà con Stefania Mariano in Miti e riti dell’Africa subsahariana occidentale, incontro dedicato alle tradizioni orali, alla figura dei griot e al patrimonio culturale dell’Africa occidentale. A seguire, jam session di danza, musica e improvvisazione, aperta a musicisti, danzatori e a chiunque voglia prendere parte alla serata.

Giovedì 27 agosto alle 21:00, con ingresso libero, alla Masseria Sant’Angelo si terrà la serata conclusiva con la restituzione finale di Accordanze, affidata agli artisti ospiti e alle persone partecipanti. Simone Giorgino, poeta e docente di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento, proporrà un percorso nella narrativa e nella poesia salentine attraverso le voci, tra gli altri, di Vittorio Bodini, Antonio Verri, Rina Durante e Antonio Prete, con una selezione di testi e componimenti accompagnata dalla musica di Claudio Prima. Un racconto che intreccia luoghi, cultura contadina, memoria, paesaggi sonori e tarantismo, restituendo differenti sguardi poetici sul Salento. La scelta dei brani, pensata in dialogo con la ricerca sviluppata durante la residenza e con Archeologie del corpo di Stefania Mariano, mette in relazione parola, gesto, danza e musica. A seguire, concerto dei Sule con Claudio Prima, Massimiliano De Marco e Alessandro Chiga, con la partecipazione di Ninfa Giannuzzi, Anna Invidia e Francesco Spada. Sarà possibile gustare “puccia e vino” esclusivamente su prenotazione al 3389793329.

ACCORDANZE

Ideato da Stefania Mariano per La Fabbrica dei Gesti, ecosistema culturale dedicato alle arti performative e ai processi partecipativi e di comunità, e diretto artisticamente insieme a Claudio Prima, il progetto giunge alla seconda edizione grazie alla collaborazione con Associazione In Punta di Tacco, Museo Sigismondo Castromediano, Polo Biblio-Museale di Lecce e Castello Volante, con la partecipazione di Associazione Cotula Danze Popolari e Sud in Canto.