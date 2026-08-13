Provincia di Lecce, oggi la prima seduta del nuovo Consiglio di Palazzo dei Celestini. L’Assise convalida la proclamazione degli eletti

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LECCE – Prima seduta nel neoeletto Consiglio di Palazzo dei Celestini, con l’assise convocata per procedere alla convalida degli eletti alla carica di consigliere provinciale, dopo la consultazione elettorale del 27 luglio scorso, con la verifica dell’assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa.

Con questo adempimento si completa formalmente l’insediamento del nuovo Consiglio provinciale, chiamato ad accompagnare l’attività dell’Ente e l’attuazione delle Linee programmatiche del mandato 2026-2030.

“Con l’avvio della nuova consiliatura abbiamo la possibilità di costruire un metodo di lavoro realmente condiviso. Un primo passaggio sarà la formazione delle Commissioni, dove si svolge una parte importante del lavoro sugli atti e sulle scelte amministrative. Nelle prossime settimane avrò l’opportunità di incontrare e ascoltare i consiglieri e i gruppi, raccogliendo esigenze, priorità e proposte dei territori che rappresentano, per arrivare a una sintesi e impostare il lavoro dei prossimi mesi. C’è poi un obiettivo più ampio: rafforzare la capacità della Provincia di Lecce di rappresentare il Salento nel confronto regionale. Il rapporto con la Regione deve svilupparsi non soltanto nella gestione delle emergenze, ma soprattutto nella costruzione delle politiche e delle proposte. Su alcuni temi il nostro territorio ha le competenze e le condizioni per assumere anche un ruolo di iniziativa e diventare punto di riferimento per le altre province pugliesi”, ha dichiarato, in apertura di lavori, il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino nel suo indirizzo di saluto.

I 16 consiglieri provinciali sono: per la lista “Salento Bene Comune” Francesco Volpe, Ippazio Morciano, Stefano Prete, Christian Gnoni, Attilio De Marco, Maurizio Cisternino, Graziano Vantaggiato; per la Lista “Insieme per il Salento” Laura Alemanno; per la lista “Centrodestra per il Salento” Renato Stabile, Brizio Maggiore, Giuseppe Palese, Oronzo Tramacere, Claudio Dell’Anna, Mario Pede, Francesco De Vitis, Vincenzo Carlà.