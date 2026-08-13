RSA, l’affondo di Perruggini: “La Regione ignora anziani e disabili, così il sistema sanitario va verso il collasso”

PUGLIA – “Gli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità continuano a essere i grandi dimenticati della sanità pugliese”. È un duro atto d’accusa quello lanciato da Antonio Perruggini, presidente dell’associazione di categoria Welfare a Levante, nei confronti della Regione Puglia e del presidente Antonio Decaro in vista dell’approvazione della nuova delibera sul fondo di remunerazione destinato alle Residenze sanitarie assistenziali e ai Centri diurni.

Secondo Perruggini, il provvedimento confermerebbe l’attuale sistema senza affrontare le criticità che da anni vengono denunciate dai gestori delle strutture. In particolare, il presidente dell’associazione evidenzia come non sia previsto alcun incremento del fabbisogno di posti, nonostante in tutta la Puglia le RSA risultino ormai sature e non vi sia praticamente alcuna disponibilità per accogliere nuovi pazienti fragili.

A preoccupare è anche il mancato aggiornamento delle tariffe, rimaste ferme al 2020, cioè a un periodo precedente alla pandemia. Nel frattempo, sottolinea Perruggini, sono aumentati in maniera esponenziale i costi dell’energia, delle materie prime, dei carburanti e soprattutto del personale, rendendo sempre più difficile garantire servizi di qualità senza un adeguamento delle risorse.

Il presidente di Welfare a Levante richiama inoltre un’altra questione irrisolta: quella della tariffa per il trasporto degli utenti dei Centri diurni dedicati alle persone con disabilità e ai malati di Alzheimer. Un tema sul quale, ricorda, si sono già pronunciati in maniera definitiva il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, ma che continua a non trovare una soluzione concreta da parte della Regione.“Vogliamo capire da che parte sta il presidente Decaro”, afferma Perruggini. “Le strutture meritano rispetto per l’assistenza altamente qualificata che garantiscono ogni giorno a persone e famiglie che vivono condizioni di estrema fragilità sotto il profilo sanitario e sociale”. L’associazione chiede quindi la convocazione urgente di un tavolo con le organizzazioni di categoria per affrontare tre questioni ritenute ormai non più rinviabili: l’aumento dei fabbisogni assistenziali, l’adeguamento delle tariffe e la revisione dei requisiti organizzativi delle strutture, definiti oggi eccessivamente onerosi sotto il profilo economico.

Secondo Perruggini, il problema non riguarda soltanto la sopravvivenza delle RSA, ma l’intero sistema sanitario regionale. Da anni il settore attende l’aggiornamento degli accreditamenti, una revisione delle tariffe e una programmazione capace di rispondere all’aumento costante della popolazione anziana e delle patologie croniche. Nel frattempo, però, gli ospedali continuano a riempirsi di anziani non autosufficienti e pazienti cronici che, una volta superata la fase acuta, dovrebbero essere presi in carico dalle strutture territoriali. Le Residenze sanitarie assistenziali dispongono infatti di personale qualificato, équipe multidisciplinari e strumenti diagnostici idonei a seguire pazienti complessi senza occupare posti letto ospedalieri destinati alle emergenze. Il mancato potenziamento della rete territoriale produce invece un effetto a catena: i pronto soccorso restano congestionati, i reparti faticano a dimettere i pazienti e il costo dell’assistenza ospedaliera finisce per essere anche tre volte superiore rispetto a quello sostenuto nelle RSA per pazienti con le stesse necessità assistenziali.

“Grande rispetto per l’assessore Pentassuglia – aggiunge Perruggini – ma ora è il governatore Decaro che deve metterci la faccia e dire ai pugliesi se gli anziani non autosufficienti e i disabili sono davvero una priorità, assumendo provvedimenti concreti”. L’associazione annuncia infine che, in assenza di un confronto immediato con la Regione, sospenderà ogni relazione istituzionale e impugnerà la delibera, valutando anche la sussistenza di un possibile ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione regionale. Una posizione che testimonia il livello di tensione raggiunto da un comparto che da tempo denuncia il rischio di un progressivo collasso dell’assistenza territoriale, con ripercussioni sempre più pesanti tanto sulle strutture quanto sugli ospedali e, soprattutto, sulle migliaia di famiglie pugliesi che attendono una risposta.