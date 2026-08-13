Giuliano Sangiorgi nominato Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella

ROMA – Un riconoscimento di prestigioso profilo istituzionale per il frontman dei Negramaro. Giuliano Sangiorgi ha condiviso sui propri canali social il profondo orgoglio per il conferimento dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, attribuitagli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
L’artista salentino ha raccontato ai fan il momento in cui ha appreso la notizia, avvenuto tramite un messaggio del giornalista Giovanni Grasso: «Giuliano, come stai? Il presidente Mattarella ti ha voluto nominare ufficiale al merito della Repubblica. Complimenti e auguri».
Nel commentare l’attestato, Sangiorgi ha espresso gratitudine al Capo dello Stato: «Fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così. Grazie presidente Mattarella, onorato». La pubblicazione ha raccolto l’affetto dei fan e le congratulazioni di numerosi colleghi del panorama musicale, tra cui Jovanotti ed Ermal Meta.
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