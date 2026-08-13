Plastica, il Salento va in tilt: troppi rifiuti e gli impianti non riescono più a smaltirli. Ciliento spiega cosa succede

LECCE – La plastica si accumula, gli impianti si riempiono e la raccolta si ferma, soprattutto l’estate. Il problema è complesso e riguarda anche la maggiore convenienza della “plastica vergine” rispetto a quella riciclata, che vista di più. È l’effetto di un’emergenza che in queste ore sta interessando diversi comuni del Salento, da Cavallino a Melendugno e in numerosi altri centri, dove questa mattina la plastica non è stata ritirata dalle utenze domestiche. Un problema che rischia di diventare sempre più frequente perché alla crescita esponenziale dei quantitativi prodotti non corrisponde un altrettanto efficace mercato della plastica riciclata. Il risultato è un cortocircuito dell’intero sistema: i cittadini differenziano, i Comuni raccolgono, ma poi gli impianti e le piattaforme non riescono a smaltire i materiali nei tempi necessari.

A Melendugno il sindaco Maurizio Cisternino ha comunicato la sospensione della raccolta della plastica per le utenze domestiche, spiegando che, nonostante gli interventi messi in campo ai massimi livelli della gestione del ciclo dei rifiuti, non sono cambiate le condizioni che vedono il Consorzio Corepla, competente per la raccolta degli imballaggi in plastica, impossibilitato a livello nazionale a garantire il regolare ritiro dei quantitativi raccolti e stoccati. Le residue capacità di stoccaggio hanno consentito di mantenere almeno la raccolta presso le utenze non domestiche, nel tentativo di attenuare i disagi provocati dall’accumulo. Una situazione che, come sottolineato dal primo cittadino, non dipende dalla volontà o dalle competenze comunali e che ha costretto l’amministrazione a sospendere il servizio in attesa che l’emergenza venga superata a livello regionale e nazionale.

Ma dietro l’emergenza contingente c’è una questione molto più ampia. È l’assessore regionale all’Ambiente, Debora Cilento, a spiegare perché il sistema sta andando in affanno: “È una questione di livello nazionale e internazionale, perché il sistema così non funziona. Non basta intervenire quando i cassonetti o le piattaforme sono pieni: bisogna cambiare le regole della produzione e, contemporaneamente, intervenire sulla cultura dei consumi. I produttori preferiscono la plastica vergine perché risparmiano e i consumatori sono abituati a questo prodotto: è venuto il momento di cambiare, con degli interventi governativi incisivi a livello europeo e nazionale”.

Il paradosso è che la plastica viene raccolta e avviata al recupero, trasformandosi in materiale riciclato, ma quel materiale, oggi, costa più della plastica vergine. Ed è proprio qui che si inceppa il meccanismo. “La questione della plastica è un problema nazionale se non internazionale”, osserva Cilento. “L’uso enorme di plastica, che è vero che viene recuperata e viene creato il granulo di rifiuto secondo, ma la plastica riciclata ha un costo superiore rispetto a quella vergine”. È una dinamica che finisce per produrre un effetto perverso: mentre i cittadini vengono chiamati a differenziare sempre meglio e le amministrazioni organizzano la raccolta, il mercato non assorbe a sufficienza il materiale riciclato. “I consorzi nazionali che si occupano di utilizzo delle plastiche hanno lanciato un allarme dicendo che siamo in affanno”, sottolinea Cilento. Il problema, quindi, non è semplicemente quello della capacità degli impianti. In Puglia, infatti, le strutture per il trattamento esistono. Il punto è che, se non c’è uno smaltimento e un riutilizzo sufficientemente importante della plastica riciclata, anche i grandi centri finiscono per non riuscire a far uscire il materiale lavorato.

La plastica che arriva dalle famiglie viene separata e raccolta dai Comuni, ma a valle non c’è una capacità sufficiente di assorbimento. Le piattaforme si riempiono, i quantitativi non possono essere ritirati regolarmente e, alla fine della catena, la raccolta sulle strade deve essere necessariamente rallentata o sospesa. La Regione ha già convocato un tavolo con Corepla, che avrebbe assicurato maggiori carichi per i Comuni pugliesi, mentre è stato organizzato anche un coordinamento con le Province. “Oggi a gestione dei flussi è affidata ad Ager – spiega Cilento – Il problema che si è verificato ieri è già rientrato e ha riguardato alcuni Comuni: i centri di riferimento erano saturi”. Una fotografia che spiega anche perché l’emergenza possa manifestarsi improvvisamente in un territorio e rientrare temporaneamente, senza però che il problema strutturale sia stato risolto. A complicare ulteriormente il quadro c’è poi l’estate. I mesi di maggiore afflusso turistico coincidono con un aumento dei consumi e, inevitabilmente, con una crescita della quantità di imballaggi. “L’estate aumenta l’utilizzo della plastica, i turisti consumano tanto in contenitori di plastica”, ricorda Cilento. Ma anche questo, nella sua lettura, è soltanto una parte della questione. “Poi c’è un problema culturale perché usiamo troppa plastica”.

È proprio questo il nodo che ora viene al pettine. Ogni famiglia produce quotidianamente una quantità enorme di imballaggi in plastica e il sistema ha retto finché la filiera è riuscita a raccogliere, trattare e collocare sul mercato il materiale recuperato. Quando la produzione di plastica continua a crescere, mentre la domanda di plastica riciclata rimane insufficiente e la materia prima vergine continua a essere più conveniente, l’intero meccanismo entra in sofferenza. E quando gli impianti vanno in saturazione, il problema diventa immediatamente visibile sulle strade: la plastica resta nelle case, i calendari di raccolta saltano e i Comuni sono costretti a chiedere ai cittadini di attendere.

Il caso del Salento, dunque, non è soltanto un disservizio locale. È il sintomo di una crisi più grande, nella quale la raccolta differenziata da sola non basta. Se si continua a produrre plastica a ritmi elevati, se quella vergine resta più conveniente di quella riciclata e se il mercato non è in grado di assorbire il materiale recuperato, anche il sistema della raccolta rischia periodicamente di andare in tilt. E quella che oggi appare come una montagna di plastica accumulata nei centri di stoccaggio rischia di diventare, domani, una delle emergenze più difficili da gestire. Eppure una piccola mano possono darla tutti: nel Salento ci sono i grandi consumatori di casse d’acqua in plastica, bisogna ritornare al sistema degli anni ‘80, con le bottiglie di vetro e il “reso”. Il sistema della plastica ha fallito è ha devastato il mare.