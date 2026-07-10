Centrodestra provinciale, nuove tensioni: dopo l’Udc protesta anche Futuro Nazionale

Le tensioni nel centrodestra leccese non si placano in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 27 luglio. Dopo le dure polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’Udc per l’esclusione dei propri candidati dalla lista unitaria della coalizione, emergono nuovi malumori anche da altre componenti dell’area. Tra gli assenti figurano infatti anche esponenti di “Io Sud”, il movimento politico che fa riferimento alla sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, e che annovera tra le sue rappresentanti anche la sindaca di Monteroni, Mariolina Pizzuto. A contestare apertamente le scelte compiute dal tavolo del centrodestra sono ora anche i sostenitori del generale Roberto Vannacci, attraverso Futuro Nazionale, formazione che rivendica una crescente presenza sul territorio salentino.



A intervenire è il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale del movimento in Puglia, che critica duramente il metodo seguito nella composizione della lista dei sedici candidati. “Nonostante Futuro Nazionale sia ormai una realtà politica consolidata, con una presenza sempre più forte in Provincia grazie a numerosi consiglieri e assessori, il centrodestra della provincia di Lecce ha preferito chiudersi a riccio, nelle segrete stanze, costruendo una lista di 16 candidati senza alcun confronto con il partito del Generale Vannacci». Secondo Sasso, “un coinvolgimento di Futuro Nazionale avrebbe rappresentato un chiaro segnale di apertura e di lungimiranza, riconoscendo il valore di una forza politica in costante crescita e ponendo le basi per un percorso comune in prospettiva futura”.



Il parlamentare sottolinea quindi che, venuta meno ogni disponibilità al dialogo, il movimento non prenderà parte alla competizione elettorale del 27 luglio. “Futuro Nazionale non parteciperà alle prossime elezioni provinciali, proseguendo con determinazione il proprio percorso di crescita attraverso tantissime adesioni, con un impegno costante sempre più capillare, nella Provincia di Lecce. Se il centrodestra ha deciso di fare a meno di Futuro Nazionale, se ne assuma conseguenze e responsabilità”. Le dichiarazioni di Sasso si aggiungono così alle contestazioni già avanzate dall’Udc e alimentano il dibattito interno alla coalizione, chiamata ora a gestire le ripercussioni politiche delle esclusioni mentre si avvicina l’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale.