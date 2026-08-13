L’ultimo saluto a Gerry, il gatto ucciso: a Cavallino il dolore diventa memoria

CAVALLINO (Lecce) – Un ultimo saluto per Gerry. A Cavallino il dolore per la morte del gatto, ucciso in circostanze drammatiche, si è trasformato in un momento di raccoglimento e commozione. In tanti hanno voluto esserci per ricordarlo e per chiedere che quella morte non venga dimenticata.

Una cerimonia carica di emozione, nel corso della quale il ricordo di Gerry è diventato anche un messaggio contro ogni forma di violenza sugli animali. Perché dietro quella vicenda c’è un essere indifeso, ma anche una comunità che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

Alla cerimonia ha partecipato anche il N.O.G.E.Z. – Comando Provinciale di Lecce, che ha accolto l’invito a essere presente. Con loro l’Amministrazione comunale di Cavallino, rappresentata dal sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni, e i consiglieri comunali di Lecce Luca Russo e Gianmarco Pagliaro.

Il funerale di Gerry è stato così molto più di un addio. È stato un momento per stringersi attorno a una storia che ha scosso profondamente la comunità e per ribadire che la tutela degli animali non può essere soltanto una dichiarazione di principio.

Gerry non ha avuto la possibilità di difendersi. Ora resta il dovere di non dimenticarlo. E di trasformare il dolore per la sua morte in attenzione, responsabilità e impegno affinché simili episodi non si ripetano.