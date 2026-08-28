Rischio di scontri tra opposte tifoserie, il prefetto impone limitazioni di accesso alla partita

Novoli (Lecce) – Trasferta vietata ai tifosi brindisini in occasione della partita Novoli-Ostuni, in programma domenica prossima 30 agosto e valevole per il campionato regionale di Eccellenza pugliese.
“Ravvisato il concreto pericolo di azioni violente connesse alla movimentazione delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio dell’Ostuni e dello Squinzano – si legge in una nota della Prefettura di Lecce – analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro che si disputerà il prossimo 30 agosto presso il campo sportivo di Novoli, il Questore di Lecce ha avanzato la proposta del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi”.
Una proposta, che è stata poi accolta dal prefetto Natalino Manno. “Ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta competizione sportiva – è precisato ancora – il Prefetto di Lecce, su concorde parere del Questore, ha disposto, con apposito provvedimento in data odierna, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi”.
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