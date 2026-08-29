L’almanacco di oggi 29 agosto

Il Santo del giorno: Sant’Adelfo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ete meju biti nu Re ca mpoverisca ca nu pitucchiu mpinnare. Significato: E’ meglio vedere un Re impoverire che un pidocchio arricchire.
– Sono nati in questo giorno
1923 Richard Attenborough
1958 Michael Jackson
1961 Rebecca DeMornay
– Proverbio
Non conosce l’Italia e non la stima chi provato non ha la Spagna prima
– Accadde oggi
1945 l’impero Britannico libera Hong Kong dai giapponesi
– Scoperte
1901 Jokichi Takamine isola l’adrenalina, il primo ormone
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