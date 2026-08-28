Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Al mattino tempo stabile con nuvolosità in transito sui settori settentrionali ed ampi spazi soleggiati sul resto della regione. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio ma con tempo ancora asciutto e nuove schiarite in arrivo dalla serata.

Domenica. Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, addensamenti al Nord-Est con locali piovaschi tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali fenomeni anche sui rilievi tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per lo più invariato sul resto del Nord. Generale miglioramento dalla serata con prevalenza di cieli sereni, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge in Appennino. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, salvo delle schiarite sulla Toscana. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con ampi spazi soleggiati su Sicilia e regioni ioniche e nuvolosità in transito altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle regioni ioniche ma tempo ancora asciutto, graduali schiarite sulla Sardegna. Tra la serata e la notte ampie schiarite su tutte le regioni.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola..

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