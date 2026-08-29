La ricetta del giorno: ravioli al forno aromatizzati alla salvia

Ingredienti:
250 gr di ravioli (ripieno a piacere)
1 mozzarella da 50 gr
20 gr di formaggio grattugiato
50 gr di gorgonzola
6 foglie di salvia fresca
Sale
Pepe bianco
Procedimento:
Lessare i ravioli in abbondante acqua salata
Scolarli al dente
Versarli una pirofila condire con il formaggio grattugiato e il gorgonzola tagliato a pezzetti;
Amalgamare;
Cospargere con la mozzarella tagliata a pezzi, le foglie di salvia e un pizzico di pepe bianco;
Infornare a 180º per 10 minuti;
Servire caldi
Continua a leggere
- almanaccoL'almanacco di oggi 29 agosto
- AttualitàVerso – Salice Music and Wine: vino, musica e cultura per celebrare i 50 anni della DOC Salice Salentino
- almanaccoL'almanacco di oggi 28 agosto
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: orecchiette con vongole e ceci
- almanaccoL'almanacco di oggi 27 agosto
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: risotto alla barbabietola