Tra il cielo e il mare di Roca ecco i “Giganti in volo” il Festival internazionale degli aquiloni 2026

LECCE – Dal 4 al 6 settembre, naso all’insù per ammirare le spettacolari e sorprendenti coreografie aeree ed evoluzioni acrobatiche degli aquiloni, che coloreranno di giorno e illumineranno di notte il cielo dell’area archeologica di Roca Vecchia.

La Marina di Melendugno si prepara ad accogliere la terza edizione di “Giganti in volo”, Festival internazionale degli aquiloni, promosso dal Comune di Melendugno, in collaborazione con Camera di Commercio di Lecce e Rete dei Comuni Sostenibili, BCC di Terra d’Otranto, Aquilonisti Eolo Gubbio, ArtWork ArcheoRoca. L’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce.

Inserito nell’ambito del “Blu Festival”, l’evento, che vedrà la partecipazione di aquilonisti provenienti da tutto il mondo, è stato presentato a Palazzo Adorno. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco di Melendugno e consigliere provinciale Maurizio Cisternino, la consigliera comunale delegata all’Ambiente Patrizia Gerardi, la consigliera comunale delegata al Marketing territoriale Roberta Montinaro, il presidente di ArtWork Paolo Babbo e per Giovani in Gioco, associazione della parrocchia Maria SS Assunta di Melendugno, Nicolò Camassa e Marco Maria Macchione.

“Giganti in Volo torna per la terza volta a Roca Vecchia, e lo fa in un luogo che non è solo una delle location più suggestive del nostro litorale, ma un sito di straordinario valore storico e archeologico. Ogni iniziativa che porta attenzione su quest’area si inserisce in un lavoro più ampio di tutela e valorizzazione che come Provincia consideriamo strategico. Un Festival che raggiunge la terza edizione è il segno che il Salento sa costruire iniziative capaci di generare identità, non solo presenze estive. È questo il modello su cui vogliamo continuare a investire: un turismo che racconti i nostri luoghi, li protegga e li renda riconoscibili anche fuori stagione. Come Provincia di Lecce continueremo a sostenere le progettualità che tengono insieme cultura, ambiente e comunità locali, perché è così che si costruisce un’offerta territoriale solida e duratura”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

“Giganti in volo” prenderà il via venerdì 4 settembre, alle 10, con l’anteprima di volo, primo volo dimostrativo degli aquiloni, presso Torre Specchia Ruggeri; alle 16, è previsto l’arrivo e il raduno delle delegazioni di aquilonisti italiani e internazionali presso il campo di volo principale a Roca Vecchia; alle 16.30, l’apertura Ufficiale del Festival, con i primi Giganti che prenderanno quota nel cielo salentino.

Contemporaneamente saranno aperte tutte le aree dell’evento: l’Area Food Truck, il Mercatino dell’Artigianato, con l’esposizione delle eccellenze artigianali locali, l’Area Bimbi e Laboratori, con gonfiabili, animazione e i primi workshop per imparare a costruire il proprio aquilone; spazio anche alla presentazione del Club e l’incontro con i piloti per scoprire i segreti delle sculture volanti.

Sabato 5 settembre, il Festival entra nel vivo: a partire dalle ore 16, il programma prevede le evoluzioni acrobatiche ed esibizioni coordinate delle grandi strutture aeree; alle ore 16.30 inizio voli e attività, con il cielo che si riempie di colori, forme e coreografie aeree. Previsti, inoltre, laboratori esperienziali, con attività dedicate a bambini e famiglie per creare e far volare il proprio aquilone, ed esibizioni coordinate, evoluzioni acrobatiche e presentazione degli aquiloni ospiti.

Alle ore 18, la premiazione del primo concorso “Navigando con gli aquiloni, tra cielo, mare e terra” e dalle ore 20 un imperdibile spettacolo e volo in notturna: il cielo di Roca sarà illuminato da aquiloni acrobatici e sculture luminose.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre. A partire dalle ore 10, fino alla festa serale con la musica della tradizione salentina, sarà una giornata no stop. Alle 16.30, si terrà l’ultima sessione di volo con decine di aquiloni giganti contemporaneamente in aria e alle 17.30, la cerimonia di chiusura, con i rappresentati istituzionali, le autorità, gli organizzatori, che consegneranno riconoscimenti a tutti gli aquilonisti partecipanti.

Alle 19, la magia degli aquiloni incontrerà, al tramonto, il ritmo della pizzica salentina nel concerto gratuito di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, che chiuderà l’edizione 2026 del Festival.