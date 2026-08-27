Officine di talenti senza barriere: il progetto “Insuperabili” si presenta con una serata di innovazione e spettacolo

SCORRANO (Lecce) – L’iniziativa, ideata e promossa dalla Presidente del Consiglio Comunale Sonia Presicce, prenderà il via a ottobre per offrire percorsi inclusivi, motori e creativi dai 6 ai 50 anni. Il 3 settembre un grande evento alla presenza di esponenti della Regione Puglia, dell’Università del Salento, del CNR e dell’artista Vincenzo Deluci.

SCORRANO – Abbattere i muri dell’isolamento sociale, dare voce al talento, riallacciare i legami di comunità e aprire nuove prospettive di autonomia e inserimento. Nasce con questo profondo valore umano e sociale “IN-SUPER-ABILI: officine di talenti che non temono barriere”, il progetto inclusivo promosso dal Comune di Scorrano che prenderà ufficialmente il via a partire dal mese di ottobre.

L’intero percorso è stato ideato e fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Comunale, Sonia Presicce, ed è nato da un confronto con la collega e amica Piera Toro con la quale condivide da anni esperienze sulla disabilità e da cui è stata fortemente supportata. Spinte da una grande motivazione maturata in anni di lavoro sul campo come docenti di sostegno e al fianco del mondo della disabilità, e consapevoli che, se per i più piccoli il canale scolastico garantisce uno spazio costante di socializzazione, crescendo i ragazzi e gli adulti rischiano una progressiva e invisibile emarginazione, le due amiche hanno deciso di mettere la propria esperienza al servizio della comunità.

L’obiettivo primario di “IN-SUPER-ABILI” è infatti quello di andare a ritrovare ed abbracciare tutte quelle persone con disabilità che oggi non si vedono più in giro nel paese, riaprendo loro le porte della vita sociale e della collettività. Ma non solo: tra le finalità più ambiziose del progetto c’è anche la volontà di avviare alcuni dei ragazzi, attraverso laboratori mirati e percorsi esperienziali, verso prime e concrete opportunità di avvio ad attività professionali, offrendo loro un piccolo ma fondamentale sbocco per il futuro.

A sostenere questa missione è una vera e propria “Squadra del Cuore”, una rete capillare di professioniste, docenti ed educatrici volontarie che hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità a titolo completamente gratuito. A tutte loro va il grazie più profondo e speciale della Presidente Sonia Presicce: le maestre Piera Toro, Stefania Ruggeri, Emanuela Anzalone, Emanuela Maraschio, Maria Grazia Persano e Annarita Negro; la musicoterapeuta Maria Domenica Rausa; l’arteterapeuta Amalia Falcione; le educatrici Anna De Pascalis, Erika Urso e Mariella Leanza; la volontaria Antonella Urso; l’esperta in arte Loredana Serago; l’assistente alla persona Claudia Presicce e le giovani neolaureate Federica Valentini e Chiara Amato.

In queste settimane la squadra si è già resa protagonista di un’intensa attività d’ascolto, andando a trovare direttamente nelle case le famiglie del territorio interessate al progetto. Negli incontri si sono vissuti momenti di forte commozione e profonda gioia: tante famiglie hanno espresso sollievo e gratitudine nel vedere finalmente nascere un percorso pensato su misura per le esigenze dei loro ragazzi, anche di quelli più grandi.

Il progetto si rivolge a un target ampio di partecipanti, dai 6 fino ai 50 anni, offrendo ogni venerdì pomeriggio un ricco calendario di attività: dall’arteterapia e la manipolazione dell’argilla alla musicoterapia, passando per la danza inclusiva, il teatro, la piscina e i percorsi esperienziali di ippoterapia.