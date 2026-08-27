Botte a un tossicodipendente per un debito di droga: vittima finisce in ospedale ma denuncia: due arresti

LECCE – Avrebbero picchiato un tossico perché aveva contratto un debito dopo l’acquisto di una partita di droga. Il 24 agosto sono finiti in manette Mattia Perrone, 26enne e Mirko Fiordiso, di 36, entrambi di Lecce. Nelle scorse ore il gip Marcello Rizzo ha convalidato l’arresto con le accuse di tentata estorsione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti contestati coinvolgerebbero anche altri soggetti: i due uomini avrebbero costretto il consumatore a farsi consegnare la somma di 5mila e 800 euro, per l’acquisto di cocaina. Minacce rivolte per il tramite di Whatsapp del seguente tenore: “Lunedi fatti vedere come hai detto tu 2 giorni e ricordati che mi hai preso in giro” nonché mediante violenza consistita nell’aggredirlo con schiaffi e pugni sulla pubblica via nei pressi dell’abitazione della vittima, a Lequile, il 21 agosto non riuscendo nell’intento per cause non dipendenti dalla loro volontà, segnatamente per l’indisponibilità economica della persona offesa.

Dalle indagini, dopo aver concordato un appuntamento con il debitore e averlo raggiunto nei presso della sua abitazione, lo avrebbero obbligato a salire sull’autovettura modello Grande Punto condotta da Fiordiso; successivamente, giunti nei pressi della via vecchia San Donato, lo avrebbero trascinato con forza fuori dall’autovettura ed entrambi lo avrebbero aggredito con calci e pugni al costato, riuscendo così ad impossessarsi con forza della somma di 300 euro e delle chiavi dell’autovettura che la vittima aveva con sé, dandosi subito dopo alla fuga. Il malcapitato riportò un trauma cranico, fratture della VII, VIII e IX costa del fianco sinistro, varie ecchimosi sul lato sinistro, lesioni giudicate guaribili in un mese dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Nell’interrogatorio di convalida dell’arresto, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno reso dichiarazioni spontanee dicendosi pentiti per l’accaduto.

Per il giudice l’arresto di entrambi va convalidato: i carabinieri sono intervenuti nella quasi flagranza del reato di rapina, avendo trovato i due in possesso della somma di 300 euro appena sottratta con la forza alla persona offesa, anche se avevano cercato di disfarsene gettandola sotto la loro auto alla vista dei carabinieri; inoltre essi sono stati trovati in possesso delle chiavi della vettura della persona offesa delle quali pure si erano impossessati nel corso dell’aggressione.

Quanto alla richiesta di misura cautelare, sussistono a carico degli indagati – a parere del giudice – gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati: le dichiarazioni della vittima sono sufficientemente precise, genuine, lineari e logicamente coerenti e sono riscontrate da quanto accertato dai carabinieri, che hanno trovato l’uomo malconcio e dolorante dopo che era stato lasciato per strada dagli indagati, i quali hanno anche cercato di disfarsi dei 300 euro sottratti poco prima alla persona offesa ed erano ancora in possesso delle chiavi della vettura di quest’ultimo. Del resto, la vittima, dopo un’iniziale reticenza, ha dimostrato un coraggio non comune nel riferire senza remore quali erano le causali del suo debito e, da ultimo, si è esposto a un violento pestaggio a seguito del quale ha riportato gravi lesioni, tra cui le fratture di tre costole. Vi è poi la registrazione dell’incontro effettuata tramite il proprio smartphone, dalla quale risulta che Perrone ha dapprima rimproverato il debitore per avergli dato, in occasione del precedente episodio, la chiave di un’altra vettura (“ma per il culo mi prendi.. un’altra chiave mi dai?”) e poi si avvertono rumori di percosse verso di lui che si lamenta dal dolore; quindi Perrone dice: “dammi le chiavi della macchina, sbrigati…le chiavi della macchina”.

La vittima continua a lamentarsi e, alla richiesta di Perrone: “Gli altri soldi quando me li dai?”, risponde: “Tra una settimana…presto…presto”. Quindi interviene Fiordiso che dice: “Adesso devi chiamare…chiamalo e digli che le hai buscate…”; Perrone ribadisce: “C…chiuditi dentro casa…tu…incomprensibile…tua madre e tuo padre… ti sparo nelle gambe…chiama Lele e digli che le hai buscate”; infine si sentono nuovamente le urla della vittima che viene picchiato. Ricorre l’esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva, atteso che le specifiche modalità del fatto rendono più che concreto il pericolo che gli indagati possano tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per cui si procede: è evidente che essi svolgano attività di recupero crediti per conto di spacciatori che, ovviamene, non possono adire le vie legali per ottenere il denaro dovuto dagli acquirenti.

L’attività degli indagati è dunque sintomatica di un allarmante inserimento in circuiti malavitosi e di una spiccata tendenza a commettere reati con l’uso della violenza; del resto, l’episodio del 24 agosto è avvenuto di giorno e sulla pubblica via, a riprova della spregiudicatezza degli indagat. A ciò si aggiunga che Fiordiso è gravato da diversi precedenti penali e isura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari è quella della custodia in carcere, mentre una misura meno afflittiva non darebbe adeguate garanzie di contenimento rispetto a personalità negative come quelle degli imputati, i quali, anche in regime di arresti domiciliari, potrebbero organizzare nuove spedizioni punitive, tramite i complici rimasti in libertà, ai danni della vittima o di altri soggetti che si sono indebitati per l’acquisto di stupefacenti.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant, si riserva di avanzare richiesta di revoca della misura nelle prossime settimane.