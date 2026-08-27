Noto imprenditore distrugge la bici di un rider con il suo Suv. “Era davanti a un passo carrabile del mio locale”

LECCE – M.I. è un rider di origini pakistane. Vive in un paese del Salento e nella serata di martedì, come ogni giorno, era in sella alla sua bicicletta per le vie di Lecce con il cibo termico da consegnare nella borsa porta alimenti. Poco dopo le 23.00, però, il consueto giro si è interrotto quando il titolare di un noto locale gli ha distrutto la bicicletta passandogli sopra con il Suv. Il motivo? Il rider aveva lasciato il mezzo a due ruote davanti al passo carrabile della struttura del noto imprenditore leccese. L’uomo pakistano formalizzerà una denuncia sull’accaduto ma non potrà neppure rivolgersi all’assicurazione di Glovo per ottenere il risarcimento del danno non avendo cibo nello zaino termico al momento dell’incidente.

L’episodio si è consumato davanti a tanti testimoni che, ieri sera, affollavano il centro di Lecce nei giorni di festa in onore dei santi patroni della città: Giusto, Fortunato e Oronzo. Il rider aveva appena lasciato la propria bici accanto alla struttura esterna di una pizzeria per entrare nel locale. In quei frangenti sopraggiunge un’auto che svolta per entrare nel parcheggio interno del noto locale adiacente alla pizzeria. L’auto travolge la bici. La scena cattura l’attenzione di tanti testimoni. Qualcuno fotografa persino la targa del Suv mentre il rider, uscito dalla pizzeria, trova la sua bici completamente distrutta.

“Mi sono avvicinato per chiedergli se avesse parlato con chi gli aveva procurato il danno – racconta un testimone oculare – e mi sono sentito rispondere di no. L’autista era andato via con noncuranza. Dopo poco, dal parcheggio è emerso un uomo con la propria famiglia (una donna e due figli). Gli ho chiesto se fosse lui l’automobilista che era appena passato sulla bicicletta del rider, è mi ha risposto: “Certo. Non può parcheggiare qua. C’è un passo carrabile”. A quel punto gli animi si surriscaldano.

Alla richiesta del testimone e del rider di attendere, per chiarire l’accaduto davanti alle forze dell’ordine, il titolare del locale avrebbe intimato i due uomini “di lasciarlo stare perché altrimenti stasera sarebbe finita male per lui”. Nel frattempo si avvicinano altri testimoni, che riconoscono l’uomo come il proprietario del noto locale adiacente ad un’altra attività e lo invitano a non andarsene. L’imprenditore, invece, si allontana sicuro che nessuno gli avrebbe fatto nulla. Il rider prova a seguirlo per parlarci ma non ottiene alcuna considerazione. Si rivolge così a una pattuglia dei carabinieri, ferma nelle immediate vicinanze. Neanche la presenza nei paraggi delle forze dell’ordine scalfisce il comportamento dell’imprenditore che prosegue verso la festa di Sant’Oronzo, in centro.

Laconico il commento del testimone oculare che fotografa con estrema lucidità lo stato d’animo differente dei diretti protagonisti: “Quel che mi ha provocato maggiore sconcerto è stata l’arroganza dell’imprenditore che si è concesso il lusso di distruggere il bene più prezioso del rider (quello che gli serve per lavorare, per mangiare e per raggiungere il proprio letto) e lo rivendica, con sfacciataggine, certo della propria impunibilità. Tutto alla presenza dei propri bambini, perché il suo gesto sia d’esempio a tutti: ai suoi figli e a chi posteggia una bici nelle vicinanze del suo parcheggio personale. Lui, poi, è andato a festeggiare il santo della propria città, mentre il lavoratore si è trovato improvvisamente senza niente. La sua immobilità davanti alla bicicletta distrutta, la sua incredulità, ci ha lasciati frustrati. La paura è che possa avere ragione l’imprenditore e che il suo gesto resti impunito, perché lui è lui e quel rider (ai suoi occhi) non è nessuno”.