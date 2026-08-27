Lizzanello, semina il panico in centro e danneggia le auto: giovane denunciato

LIZZANELLO (Lecce) – Auto danneggiate, residenti impauriti e un intervento durato diverse ore. Mattinata di tensione oggi a Lizzanello, dove un giovane di nazionalità ghanese, in forte stato di agitazione, ha seminato il panico nel centro del paese.

L’uomo avrebbe prima tentato di entrare in un’abitazione, strattonando la proprietaria e chiedendo del cibo. Poi si sarebbe spostato tra Corso della Repubblica e le strade vicine, prendendo di mira alcune auto parcheggiate e mandando in frantumi i lunotti di diversi veicoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Dopo ripetuti tentativi di mediazione, il giovane è stato bloccato e accompagnato al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sedato e sottoposto agli accertamenti alcolici e tossicologici. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.