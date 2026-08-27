Cavallino, pace fatta tra il sindaco Ciccarese Gorgoni e l’architetto Pasquino: dopo le scuse del primo cittadino, collaborazione rinnovata

CAVALLINO – Si chiude con un chiarimento, le scuse del sindaco e la volontà di proseguire la collaborazione professionale la vicenda che qualche mese fa aveva visto contrapposti il primo cittadino di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, e l’architetto Luca Pasquino. Lo scontro risale allo scorso giugno e aveva creato una frattura nei rapporti tra il sindaco e il professionista. Ora sono gli stessi protagonisti, attraverso un comunicato stampa congiunto, a mettere un punto alle incomprensioni e a ricostruire quanto accaduto, spiegando che alla base dei fatti vi sarebbe stata una situazione di forte stress operativo legata all’imminenza di importanti scadenze ed eventi pubblici. Nel documento, datato 28 agosto 2026, Ciccarese Gorgoni riconosce di aver oltrepassato i limiti di un corretto confronto professionale e rivolge formalmente le proprie scuse all’architetto Pasquino.

“Il Sindaco del Comune di Cavallino, Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni, e l’Architetto Luca Pasquino intendono, con la presente nota congiunta, dare conto dell’avvenuto chiarimento in ordine ai fatti che li hanno visti coinvolti nello scorso mese di giugno.

I fatti originano da una situazione di forte stress operativo legato all’imminenza di importanti scadenze ed eventi pubblici nell’interesse della cittadinanza. In quel contesto di elevata tensione, il Sindaco ammette di aver ceduto all’impulsività, travalicando i confini di un corretto confronto professionale con un’azione spropositata. A tal proposito, il Primo Cittadino esprime la propria sincera mortificazione e rinnova le sue scuse all’Arch. Pasquino per le lesioni, le tensioni ed il malessere personale e lavorativo causatigli.

A seguito di una riflessione ponderata, è stata riaffermata la piena stima reciproca, sia sul piano umano che su quello professionale. È stato ribadito l’apprezzamento per il lavoro svolto dall’Arch. Pasquino all’interno dell’Ente, riconosciuto come un apporto di competenza ed impegno essenziale per la comunità.

Superato ogni elemento di incomprensione, le parti confermano la volontà di proseguire la proficua collaborazione a favore del Comune di Cavallino, rinnovando il comune impegno per la tutela e lo sviluppo del territorio in un clima di rispetto ed equilibrio istituzionale”.

Una dichiarazione congiunta che, dunque, sancisce il superamento dello scontro dello scorso giugno. Il sindaco riconosce apertamente la propria responsabilità per una reazione definita dallo stesso documento “spropositata”, mentre viene confermata la stima nei confronti di Pasquino e del lavoro svolto dal professionista all’interno del Comune. Il chiarimento non si limita alle scuse: Ciccarese Gorgoni e Pasquino scelgono infatti di andare avanti insieme, rinnovando formalmente la collaborazione e l’impegno nell’interesse dell’amministrazione e della comunità di Cavallino.