Federaziende, al via la IV edizione del corso di formazione gratuito per operatori Caf/patronato della durata di 100 ore

Partire, e ripartire, dalla formazione professionale per essere pronti a cimentarsi nel primo o nel nuovo lavoro: FEDERAZIENDE punta sulla qualificazione del capitale umano, offrendo concrete opportunità di job placement. La Confederazione nazionale delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei pensionati ha dato il via alle iscrizioni alla quarta edizione del Corso gratuito per operatori Caf e Patronato.

Obiettivo dell’organizzazione datoriale è dotare gli allievi di un kit di strumenti completo ed efficace per operare nel mondo dell’assistenza fiscale, finanziaria e normativa delle pmi, dei liberi professionisti e dei lavoratori.

Il training, che quest’anno si terrà nella sala corsi della Direzione provinciale di coordinamento di FEDERAZIENDE (viale Marche 23A), incomincerà giovedì 10 settembre, si svolgerà di martedì e giovedì dalle 16 alle 20.

«Con grande soddisfazione, annunciamo che a partire da settembre 2026 prenderà il via la quarta edizione del Corso gratuito per operatori di CAF e patronato, un progetto formativo che nelle precedenti edizioni ha riscosso un interesse straordinario e ha rappresentato un concreto punto di partenza per tanti giovani e adulti desiderosi di costruire un percorso professionale stabile e qualificato – spiega il segretario generale di FEDERAZIENDE, Eleno Mazzotta –. Oggi, il mercato del lavoro richiede figure sempre più preparate nell’assistenza fiscale, previdenziale e socio-assistenziale. I CAF e i patronati rappresentano un presidio essenziale per cittadini, famiglie e imprese, chiamati quotidianamente a gestire pratiche sempre più complesse e a fornire consulenza in un contesto normativo in continua evoluzione. Per questo motivo, cresce la domanda di operatori competenti, capaci di coniugare preparazione tecnica, capacità relazionali e attenzione al servizio. Con questa quarta edizione, FEDERAZIENDE rinnova il proprio impegno nella formazione gratuita e di qualità, offrendo ai partecipanti un percorso altamente professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L’obiettivo non è soltanto formare, ma creare opportunità concrete di inserimento professionale nei CAF, nei patronati, negli studi professionali e nelle realtà che operano nei servizi di assistenza fiscale e previdenziale. Investire nella formazione significa investire nel futuro delle persone e del Paese».

Per poter frequentare il corso, è necessario soddisfare alcuni criteri, come la condizione di assolvimento o proscioglimento dall’obbligo scolastico formativo, la maggiore età e una buona conoscenza della lingua italiana. Tutti coloro che sono interessati a intraprendere questo percorso professionale devono effettuare l’iscrizione collegandosi al link… e compilando l’apposito form.

Ed ecco i moduli che compongono il percorso didattico, che avrà una durata complessiva di 100 ore:

● Cenni storici degli istituti di patronato

● Prestazioni agli invalidi civili

● Prestazioni a sostegno del reddito

● Disabilità

● Pensione settore privato

● Pensioni settore pubblico

● Interventi INAIL

● Immigrazione

● la piattaforma patronato di FEDERAZIENDE e il Misia

● Ruolo e funzioni dei centri di assistenza fiscale

● Modello 730 precompilato – perché conviene il modello 730

● Modello 730 ordinario (non precompilato)

● Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

● Chi può presentare il modello 730

● Chi deve presentare il Modello redditi persone fisiche

● La dichiarazione congiunta

● Rimborsi, trattenute e pagamenti

● Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

● Rettifica del Modello 730

● Redditi o contributi da dichiarare con il Modello redditi persone fisiche

● Familiari a carico

● Dati del sostituto d’imposta

● Quadro A – redditi dei terreni

● Quadro B – redditi dei fabbricati e altri dati

● Quadro C – redditi di lavoro dipendente e assimilati

● Quadro D – altri redditi

● Quadro E – oneri e spese

● Quadro F – acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

● Quadro G – crediti d’imposta

● Quadro I – imposte da compensare

● Quadro L – ulteriori dati

● Quadro W – investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

● Quadro K – comunicazione dell’amministratore di condominio

● La piattaforma FISCALI CAF 2025 della società di servizi CAF FEDERAZIENDE srl

● L’Imu

● F24 on line

● Unico pf

● ISEE

● INV

● RED

● Successioni

Al termine del corso, previsto per il mese di dicembre, gli allievi saranno sottoposti a un esame finale, con cui conseguire l’apposita qualifica e incominciare a lavorare.

«Il nostro corso rappresenta un’occasione unica per chi desidera acquisire una professione sempre più richiesta, con prospettive occupazionali che non si limitano alla sola campagna fiscale, ma si estendono durante tutto l’anno grazie alla crescente richiesta di servizi legati al welfare, alla previdenza, all’assistenza sociale e alle pratiche amministrative – prosegue il segretario Mazzotta –. Siamo convinti che la qualificazione delle competenze sia la chiave per favorire l’occupazione e valorizzare il capitale umano. Per questo continueremo a promuovere iniziative formative accessibili, gratuite e orientate alle reali esigenze del mercato del lavoro, affinché ogni partecipante possa trasformare la formazione in una concreta opportunità di crescita professionale e personale. Invito tutti coloro che desiderano costruire una carriera in un settore dinamico, utile alla collettività e ricco di prospettive a cogliere questa opportunità. FEDERAZIENDE continuerà a essere al fianco di chi crede nel valore della competenza, della professionalità e del lavoro».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della direzione centrale, che ha sede in via Leverano 78/B, a Carmiano (Lecce). Telefono: 0832.606488 – cell. 339/5888150, e-mail: federaziende@libero.it.

La registrazione per la partecipazione al corso deve essere effettuata dal link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gVMLI5Ek4aKJQFC5wu3BO0ttfnrPfuM7WKNAIxeJS8ePBA/viewform