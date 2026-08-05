Il Festival Organistico del Salento tra Ruggiano e Galatina: due serate dedicate al grande repertorio sacro e organistico

Due appuntamenti consecutivi del Festival che porteranno il pubblico alla scoperta di due preziosi strumenti del territorio e di altrettanti programmi di grande fascino, affidati a interpreti di riconosciuto prestigio internazionale. Sabato 8 agosto, alle ore 20.30, la Chiesa di Sant’Elia Profeta di Ruggiano, in collaborazione con la XLVII Stagione Concertistica di Salve, ospiterà Exultate Jubilate, con il soprano Angelica Mele e l’organista Carlo Chirizzi. Angelica Mele, apprezzata interprete del repertorio sacro e barocco, sarà affiancata da Carlo Chirizzi, organista e docente da anni impegnato nella valorizzazione della musica organistica e del patrimonio strumentale pugliese. Sul moderno organo Vincenzo Continiello (2018) prenderà vita un itinerario musicale che alterna celebri pagine vocali e organistiche di Händel, Couperin, Bach, Pergolesi e Mozart, dal Rejoice del Messiah all’Alleluja dell’Exultate Jubilate, fino al Laudate Dominum KV 339, in un dialogo continuo tra voce e organo.

Lunedì 10 agosto, alle ore 20.30, la Basilica di Santa Maria d’Alessandria di Galatina accoglierà invece Olga Pashchenko, tra le più autorevoli interpreti europee del repertorio per tastiere storiche, ospite dei principali festival internazionali e apprezzata per la sua attività su organo, clavicembalo e fortepiano. Sullo straordinario organo cinquecentesco di scuola napoletana, costruito nel 1558 e restaurato da Ppaolo Tollari, proporrà il recital Toccate, Battaglie e Ciaccone, dedicato ai capolavori di Bernardo Storace e Girolamo Frescobaldi. Un programma che attraversa la grande tradizione tastieristica italiana del Seicento tra toccate, ciaccone, romanesche e variazioni, valorizzando tutte le potenzialità espressive di uno degli organi storici più antichi e preziosi della Puglia. Due concerti diversi per organico e repertorio, ma uniti dalla stessa missione del Festival Organistico del Salento: valorizzare il patrimonio organario del territorio attraverso interpreti di alto livello e programmi di rigoroso valore artistico e musicologico, offrendo al pubblico esperienze d’ascolto che intrecciano storia, spiritualità e grande musica.