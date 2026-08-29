Emergenza incendi nel Salento: Vigili del Fuoco impegnati su più fronti

SALENTO – Sabato di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati ad affrontare una serie di incendi di vegetazione che stanno interessando contemporaneamente diverse località della provincia.

Le squadre di soccorso sono attualmente operative su tre fronti critici. Il primo intervento riguarda un rogo divampato nei pressi della discarica Castellino, nel territorio comunale di Nardò. Un secondo incendio di vaste dimensioni si è sviluppato lungo la Strada Statale 101, nei pressi dell’Ecocentro di Lequile, creando potenziali criticità anche per la circolazione stradale. Un ulteriore fronte di fuoco sta impegnando i caschi rossi nel territorio di Collepasso.

Gli operatori stanno lavorando per contenere le fiamme, circoscrivere i perimetri dei roghi ed evitare che il fuoco si propaghi verso aree abitate o strutture produttive. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso e dalla sede centrale si attende l’evoluzione della situazione per il bilancio definitivo dei danni.