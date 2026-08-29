Il Via del Mare riabbraccia i giallorossi: ecco le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE – Dalla laguna al Via del Mare, cambia lo scenario ma non l’obiettivo. Il Lecce torna davanti alla sua gente dopo aver inaugurato il campionato con il colpo esterno di Venezia e si prepara ad affrontare subito uno degli avversari più ambiziosi della Serie A. Lunedì alle 18.30, sul prato del Via del Mare, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini.

Un esordio casalingo che mette immediatamente alla prova il nuovo Lecce di Eusebio Di Francesco. La vittoria per 2-0 conquistata al Penzo, con le reti nella ripresa di Gorter e Tiago Gabriel, ha consegnato ai salentini i primi tre punti della stagione e soprattutto una dose importante di fiducia.

Ora, però, davanti ci sarà una squadra costruita per tutt’altri obiettivi. La Roma ha iniziato il campionato con il piede giusto e si presenta nel Salento con una rosa ricca di qualità e con l’impronta di Gasperini già evidente. Il Lecce, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo e a dare continuità alla prestazione di Venezia.

Di Francesco sembra orientato a non stravolgere l’undici che ha inaugurato la stagione. Nel 4-3-3, davanti a Falcone, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Il centrale portoghese è reduce dal gol che ha chiuso la partita di Venezia e, secondo le indicazioni raccolte in casa Lecce, è candidato a partire nuovamente dal primo minuto.

A centrocampo spazio a Coulibaly, Ngom e Gorter. Quest’ultimo è una delle note più liete dell’esordio: arrivato subito nell’undici iniziale, ha trovato anche il gol che ha sbloccato la sfida contro il Venezia. Una conferma che racconta la volontà di Di Francesco di dare fiducia a chi ha risposto presente alla prima occasione.

Davanti, invece, il tecnico dovrebbe affidarsi ancora a Pierotti, Geubbels e N’Dri. Un tridente che punta soprattutto sulla mobilità e sulla capacità di attaccare la profondità. Geubbels sarà il riferimento centrale, con Pierotti e N’Dri chiamati ad allargare il fronte offensivo e a creare spazi.

La partita, per il Lecce, passerà inevitabilmente dalla capacità di reggere la qualità della Roma senza rinunciare a giocare. La formazione di Gasperini può infatti contare su giocatori capaci di cambiare il volto alla gara con una giocata, ma proprio l’aggressività del sistema romanista potrebbe offrire ai salentini spazi da attaccare.

La Roma dovrebbe presentarsi con Svilar in porta e Mancini, N’Dicka ed Hermoso davanti a lui. Molina, Cristante, Koné e Wesley dovrebbero comporre la linea di centrocampo, con Mora alle spalle di Dybala e Malen. Le ultime indicazioni confermano inoltre il recupero di Molina, mentre restano alcune valutazioni sulle scelte definitive di Gasperini.

Ma in casa Lecce l’attenzione è soprattutto rivolta a ciò che la squadra potrà fare. Perché il successo di Venezia ha già cancellato lo zero dalla classifica e ha dato ai giallorossi la possibilità di affrontare il primo appuntamento interno senza l’assillo di dover rincorrere immediatamente il risultato.

Il Via del Mare, poi, rappresenterà un elemento in più. Sarà la prima volta della nuova stagione davanti al pubblico salentino, in una sfida che arriva subito contro una delle formazioni più attese del campionato. Il contesto ideale per capire se il Lecce visto a Venezia può essere qualcosa di più della semplice fotografia di una buona prima giornata.

Di Francesco chiede equilibrio, attenzione e coraggio. Il Lecce dovrà probabilmente soffrire, ma anche essere capace di colpire quando se ne presenterà l’occasione. È la logica di una partita nella quale i valori sulla carta pendono dalla parte degli ospiti, ma nella quale il fattore campo può ridurre le distanze.

Dopo il primo sorriso del Penzo, dunque, arriva il primo vero esame. Il Lecce riparte da tre punti, da una squadra che ha già mostrato carattere e da alcune nuove certezze, come Gorter e Tiago Gabriel, protagonisti nella vittoria di Venezia.

Adesso tocca al Via del Mare. La Roma è già all’orizzonte, ma il Lecce vuole provare a trasformare il debutto casalingo in un’altra occasione per sorprendere.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Gorter; Pierotti, Geubbels, N’Dri. All.: Di Francesco

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All.: Gasperini