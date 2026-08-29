Vasto incendio vicino alla Statale 101: bruciano plastiche e gomme, strada chiusa al traffico

SALENTO – Un incendio di notevoli dimensioni è divampato in contrada Vignali, nel territorio comunale di Galatone, a ridosso della Strada Statale 101 Lecce-Gallipoli, in direzione del capoluogo e all’altezza dello svincolo per la superstrada per Maglie.

Le fiamme hanno interessato principalmente materiale plastico e gommoso depositato nell’area, situata nei pressi di un impianto dismesso di conferimento amianto.

Stando ai primi rilievi, il rogo ha intaccato unicamente la zona d’ingresso della struttura.

L’evento ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, ben visibile sia dagli automobilisti in transito sia dalle abitazioni private ed alcune villette situate nelle immediate vicinanze.

Per ragioni di sicurezza e per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco, un tratto di circa cinque chilometri della Statale 101 è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sul posto stanno operando i caschi rossi unitamente alle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la deviazione della circolazione su percorsi alternativi.