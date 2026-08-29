Droga addosso e in casa: 27enne scarcerato dopo processo per direttissima

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Agli arresti per spaccio il 28 agosto torna libero nelle scorse ore. D.S., 27 anni, di Gagliano del Capo, era finito nei guai dopo un controllo degli agenti di polizia del Commissariato di Taurisano. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti dopo un controllo sulla persona dopo aver monitorato uno scambio con un assuntore tra droga e una banconota di 20 euro.

Complessivamente sono stati sequestrati 75 grammi di marijuana in uno zaino all’interno di una Golf e in casa altri 65 grammi sotto il letto: dalla quantità di sostanza, dalle modalità di confezionamento, nonché dalle circostanze in cui veniva rinvenuta, unitamente a un bilancio di precisione intriso della medesima sostanza e a numerose banconote di vario taglio, all’esito della perquisizione.

Fuori di casa, D.S. portava un coltello di di tipo militare, della lunghezza complessiva di 34 centimetri, avente lama a taglio e seghettata della lunghezza di 21 centimetri, che veniva rinvenuto nel corso della perquisizione veicolare tra il sedile del conducente e il vano del freno a mano della autovettura a lui in uso (una Golf).

Su disposizione della pm Roberta Di Filippo, è stato arrestato. Il giovane, nelle scorse ore, difeso dall’avvocato Luca Puce, è stato giudicato per direttissima patteggiando 10 mesi con il beneficio della pena sospesa ed è tornato in libertà.