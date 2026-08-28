La sindaca Poli sulla vicenda del rider: “Acquisterò una bici nuova”. Il protagonista: “Bici colpita per sbaglio, volevo ripagarla”

LECCE – “Non c’è stata alcuna volontà di danneggiare la bici, che era parcheggiata sul passo carrabile: ci sono video e foto che lo possono dimostrare – spiega il proprietario del noto locale accusato di aver distrutto con il suo suv il veicolo di un ragazzo di origine indiana che aveva parcheggiato di fronte al suo garage – Ho preso per sbaglio, accidentalmente, il cavalletto per uscire con l’auto. Il rider sta lavorando tranquillamente ed era solo danneggiato il cavalletto della bici. Un danno accidentale – ribadisce l’uomo – Sono sceso per parlare al rider, che non parlava bene italiano e mi ha afferrato per il braccio davanti ai bambini, perché pensava che io scappassi. Io mi sono offerto la sera stessa di pagargli i danni alla bici. Ma lui non ha voluto soldi”. Dunque, secondo la ricostruzione del proprietario del suv, il ragazzo aveva messo la bici di fronte al passo carrabile e, quando ha girato, l’ha presa con la coda dell’auto.

“Ho accompagnato il ragazzo al posto di blocco di fronte – continua il proprietario del noto locale – Ho subito chiarito anche agli agenti che ero disponibile a pagare gli eventuali danni. L’episodio è successo alle 20 di due giorni fa. Io stavo andando a lavorare e il ragazzo mi ha fermato davanti al locale e abbiamo chiarito. Il rider già da ieri è operativo, a lavoro senza alcun problema”. Nelle ultime ore il proprietario del noto locale, difeso dall’avvocata Francesca Conte, è stato preso di mira in maniera violenta sui social.

Oggi è persino intervenuta Adriana Poli Bortone sulla vicenda: “Nessun disagio può giustificare la violenza. Una città civile si riconosce anche dal modo in cui si affrontano i problemi”. Ma proprio questa versione viene respinta dal protagonista dell’episodio. “Quanto accaduto nel centro di Lecce, con un conducente di un Suv che ha travolto la bicicletta di un rider lasciata davanti a un passo carrabile, è un episodio che non può essere derubricato a semplice momento di nervosismo – continua la prima cittadina – Comprendo che una sosta impropria possa creare un disagio, soprattutto quando impedisce l’accesso a un’attività o a una proprietà. Ma qualsivoglia ragione, per quanto legittima, deve essere fatta valere attraverso gli strumenti previsti e nel rispetto delle persone e dei beni altrui.

La forza, l’intemperanza, la prepotenza non sono mai la risposta.

Ci sono modi e autorità alle quali rivolgersi per contestare una sosta irregolare o far valere i propri diritti. Non è invece accettabile reagire danneggiando deliberatamente il mezzo di un lavoratore. Un gesto del genere, oltre a essere violento e arrogante, può assumere anche profili di pericolosità che non possiamo sottovalutare.

Per questo motivo sento di dover esprimere la mia ferma condanna per quanto accaduto e, allo stesso tempo, la mia vicinanza al giovane rider, che quella bicicletta utilizzava per lavorare, peraltro venendo da un paese della provincia.

Ho deciso di farmi personalmente carico dell’acquisto di una nuova bicicletta per consentirgli di riprendere al più presto la sua attività. È un gesto semplice, ma credo che in questo momento sia importante dare un segnale concreto: a chi lavora, a chi rispetta le regole e, più in generale, a una comunità nella quale i problemi possono e devono essere affrontati senza ricorrere alla forza.