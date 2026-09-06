1807: Re Giuseppe Bonaparte varca Porta Rudiae

In un articolo pubblicato nella rivista “Rinascenza Salentina” , nel n.4 del 1936, Nicola Vacca scrisse di aver rinvenuto tra i vari volumi manoscritti provenienti dalla raccolta dello storico Luigi Giuseppe De Simone, acquistati dall’Amministrazione Provinciale, una breve cronaca redatta nel 1807 da tal Nicola Sodo, testimone dell’evento riguardante la presenza nella città di Lecce di Re Giuseppe Bonaparte.

E’ un racconto interessante che vale la pena rievocare poiché offre una suggestiva fotografia di quanto accadde ed uno spaccato della vita del tempo.

Il primo aprile 1807 Re Giuseppe giunse in città, alle ore 21 e trenta circa, preceduto da un folto stuolo di cavallerizzi. Il corteo fece il suo ingresso da Porta Rudiae, accolto da una folla festosa.

Gli andarono incontro il Sindaco, il Governatore, il Preside ed i consiglieri comunali. Poi il corteo si diresse verso la Cattedrale dove, alla presenza di numerosi musicisti, si cantò il Te Deum.

Infine il Re, accompagnato dalle autorità civili, prese dimora nel Palazzo del Marchese Palmieri.

Piazza Sant’Oronzo, un tempo chiamata Piazza dei Mercanti, fu con il Sedile addobbata a festa, il basamento della colonna venne tirato a lucido e dal Castello si spararono i fuochi d’artificio. Fu deciso, inoltre, che “per tre sere si allumassero le lucernelle alle finestre”.

L’attuale via Palmieri fu tutta illuminata ed “a un’ora e mezza il Re andò al Teatro dove vi fu festa da ballo. Durò fino a ore 3 e mezza. I Cavalieri di Malta con torchi accesi ricevevano ivi il Re. Il Palazzo Palmieri era illuminato a cera”.

Ed ancora, stando a quella suggestiva cronaca, pare che “nella sua partenza (il Re) abbia regalato al Marchese Palmieri una collana d’oro, ed uno scatolino di diamanti con pietre preziose; e gli abbia lasciato un plico ben suggellato. Si dice che nel plico vi sia stato l’assignamento di Carmiano e Magliano, che prima erano dei PP. Celestini (di Lecce)”.

A proposito di Nicola Vacca, che fondò e diresse la rivista “Rinascenza Salentina”, Michele Paone, in AA.VV., Studi di Storia Pugliese in onore di Nicola Vacca, Mario Congedo editore, 1971, scrisse : “non v’è campo che attenga alla vicenda storica salentina ch’egli non abbia percorso, dagli studi messapici a quelli di storia politica e del diritto, dell’arte, del pensiero, della letteratura e della musica, ai saggi di folclore, alle edizioni di cronache, ai repertori bibliografici, alle memorie di topografia storica”.

L’imponente produzione bibliografica di Nicola Vacca, nato a Squinzano il 24 novembre 1899, fu certosinamente inventariata dal Paone, che confessò di non avere certezza che quel suo elenco, fittissimo di contributi, potesse essere definitivo.