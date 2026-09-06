La lepre europea vive in uno stato di paranoia strutturale sostenuto da un apparato scheletrico capace di proiettarla a 60 km/h e da occhi laterali che le permettono di spiare alle proprie spalle senza voltarsi. A differenza del coniglio, che costruisce comode gallerie ipogee, la lepre disdegna le opere murarie e preferisce riposare in avvallamenti del terreno noti come covi, affidando la propria incolumità al mimetismo e a un’immobilità da statua finché la distanza di sicurezza non viene violata. La sua dieta strettamente erbivora richiede un’alta diversità floristica, il che la mette in aperto contrasto con le monoculture industriali. Tra i suoi principali nemici figurano le mietitrebbie ad alta velocità, la sindrome emorragica virale (EBHS) e la convinzione che un cambio di direzione a 90 gradi ad alta velocità sia la soluzione a qualunque problema della vita.