Alla scoperta del Salento: dolmen, menhir e megaliti a Giuggianello

GIUGGIANELLO – Immersi tra gli ulivi secolari, nel silenzio delle campagne, “riposano” da millenni i megaliti di Giuggianello, pietre miliari di questo comune del Sud Salento. I blocchi lapidei, sotto forma di dolmen (formati da più rocce) o di menhir (composti da una sola), avevano originariamente una funzione sepolcrale o rituale e continuano, ancora oggi, ad affascinare migliaia di visitatori e studiosi.

Diverse sono le leggende che si tramandano sul loro conto; una molto particolare riguarda, ad esempio, il sito dei “massi della vecchia”: compatte formazioni calcaree di epoca miocenica modellate dal vento e dagli agenti atmosferici, con forme e nomi curiosi. Qui, sulla cosiddetta collina delle ninfe e dei fanciulli, la tradizione popolare vuole che vivesse una vecchia strega che si divertiva a mettere alla prova le persone che incontrava. A queste era solita rivolgere una domanda, promettendo in caso di risposta corretta una gallina dalle uova d’oro. Nessuno però riusciva a indovinare e per questo la strega li trasformava in pietre, che un orco, suo aiutante, distribuiva poi nei terreni intorno.

Ecco perché due dei megaliti presenti sono chiamati: “Lu Furticiciddhu te la Vecchia” e “Lu Lettu de la Vecchia”. Il primo ricorda la forma di un fuso, con il quale si dice la strega filasse la lana, mentre il secondo, circolare, pare fosse il suo giaciglio.

Il terzo prende invece il nome di “Il Piede d’Ercole” e si pensa che riproduca l’impronta del dio greco.

Poco distante dal complesso dei “massi della vecchia”, si trova invece il “Dolmen Stabile”, conosciuto anche come “Quattromacine”, per via dell’antico casale nei pressi del quale è stato rinvenuto nel 1893, al confine tra i territori di Giuggianello e Giurdignano. Composto da 9 ortostati (cioè lastre con funzione di sostegno) di cui 2 monolitiche e 7 di pietre sovrapposte, è caratterizzato da un blocco di copertura rettangolare di circa 20 centimetri. ​

Il “Dolmen Ore”, invece, scoperto nel 1979, presenta un lastrone di copertura quadrangolare spesso 25 centimetri ed è sostenuto da tre ortostati, di cui solo uno monolitico.

Sul fronte menhir, ve ne sono due: il Menhir Polisano, alto 3 metri e mezzo, abbattuto da ignoti nel 1977 e in seguito recuperato e restaurato, e il Menhir Crocecaduta, attualmente adagiato al suolo e costituito da un unico blocco parallelepipedo in pietra leccese lungo circa 4 metri.

Di fronte a queste incredibili testimonianze del passato riuscite ad arrivare fino ai nostri giorni, il mistero cede il passo allo stupore e lo stupore, a sua volta, ad una silenziosa contemplazione.