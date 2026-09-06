Figli del Salento: Vincenzo Ciardo, ritratto di un artista a tutto tondo

In questa domenica di marzo, vi raccontiamo Vincenzo Ciardo, nato a Gagliano del Capo il 25 ottobre 1894 da Bruno e da Giulia Resci e morto il 26 settembre 1970.

Come la maggior parte degli artisti nati a cavallo tra il 1800 e il nuovo secolo, anche Vincenzo Ciardo lasciò giovanissimo la terra natia per studiare prima a Urbino e poi arrivare a Napoli nel 1920, dopo aver assolto ai suoi obblighi verso la Patria portando a termine il servizio di leva.

A Napoli non potè fare altro che immergersi nel clima pittorico in cui la dominante principale era quella dei tocchi delicati del verismo e del naturalismo, che tuttavia già nel periodo accademico Ciardo viveva come pedanti e monotoni.

Studiò con passione De Nittis e ragionò sulla luce, oltre che sulla realtà che andava a riproporre su tela.

Paul Cézanne e Pierre Bonnard influenzarono la sua mano e la sua ricerca sul volume, sulla costruzione dei piani nello spazio e sulla prospettiva che gli permise di dare vita ad opere pregne di mozione e poesia.

Entrò inoltre nel “Gruppo Flegreo” e quindi del Novecento napoletano, animando insieme ad altri artisti l’ambiente del Quartiere Latino di Napoli.

Lavorò o per esser più precisi, creò, a stretto contatto con Giuseppe Uva, Saverio Gatto, Alberto Buonoconto, Biagio Mercadante, Carlo Striccoli, Giuseppe Rispoli, Antonio Bresciani, Ettore Lalli, Francesco Paolo Prisciandaro e tra le sue frequentazioni spunta un nome caro ai salentini: Girolamo Comi.

Pur riconoscendo il valore delle nuove vie che l’arte aveva iniziato ad esplorare nel dopoguerra, proseguì su quella già spianata del figurativismo raggiungendo di alta precisione pittorica, ma soprattutto portando a maturazione il suo stile.

La caratteristica che rese Vincenzo Ciardo un artista a tutto tondo, sta nella sua attitudine a confrontarsi, comprendere il nuovo che avanzava, nonostante affermasse che l’arte figurativa avesse ormai esaurito le sue possibilità, e fu proprio questo dibattito ad infondere nei suoi dipinti una cromia ricca e articolata, innovativa, frutto di sperimentazione avanguardista che pone al centro dell’immagine la comunicazione emotiva e che portò una ventata di freschezza nell’ormai opacizzata pittura meridionale.