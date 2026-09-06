Battaglie in Puglia: lo scontro fra Galatone e Fulcignano e la leggenda del tesoro

Galatone e Fulcignano in pieno Medio Evo: due centri a brevissima distanza l’uno dall’altro ma totalmente diversi per tradizioni e usi. La battaglia diventa inevitabile ed uno dei due è costretto a soccombere… Le notizie relative allo scontro armato fra i due paesi limitrofi, avvenuto nel 1335 sono purtroppo estremamente scarse. Uniche fonti di cui disponiamo sono il Chronicon Neretinum, nonché l’opera del galateo Antonio Ferraris, detto appunto il Galateo.

Le cause della contesa, che probabilmente andava avanti da diverso tempo, potevano essere di vario genere: prima fra tutte la lotta per la supremazia locale poiché entrambi i centri erano in forte espansione tra il XIII e il XIV secolo e, trovandosi a brevissima distanza l’uno dall’altro, la competizione per il controllo delle terre agricole fertili e dei confini era diventata insostenibile. Secondo motivo: la differenza culturale e linguistica, in quanto Fulcignano era un casale di cultura e rito greco-bizantino, i cui abitanti mantenevano saldamente la lingua greca, i costumi e le pratiche religiose ortodosse. Galatone, per contro, si muoveva ormai decisamente verso la latinizzazione culturale e religiosa. Questa diversità culturale e rituale creava una diffidenza reciproca, considerata all’epoca un motivo sufficiente per un’ostilità dichiarata. Terza causa: l’isolamento politico di Fulcignano che, nonostante fosse dotato di una fortificazione imponente, tuttavia rimase politicamente appartato rispetto al progressivo accentramento amministrativo e feudale che stava invece investendo il vicino centro di Galatone.

Lo scontro tra i due centri avvenne nel 1335, come documentato dal citato Chronicon Neretinum quando i Galatei scesero in armi, ponendo sotto un duro assedio il centro rivale che venne interamente circondato. Quindi seguì l’assalto con cui gli assedianti riuscirono a superare le difese avverse, costituite da un ampio fossato, di cui oggi resta solo un avvallamento del terreno, e da una cinta muraria alta 8 metri. Una volta violate le difese, i militi di Galatone non si limitarono a sottomettere Fulcignano, ma misero in atto un’operazione di smantellamento e distruzione sistematica delle abitazioni. Unica struttura a non essere rasa al suolo fu proprio il Castello di Fulcignano, che riuscì a resistere grazie alla solidità delle sue mura. Gli abitanti superstiti in parte fuggirono in altri centri vicini oppure si trasferirono proprio a Galatone, accettandone tradizioni e costumi, mentre il territorio del casale fu distrutto e abbandonato.

Ma la storia non finisce qui, poiché comincia anche una leggenda, quella del tesoro del Castello di Fulcignano. Forse fu proprio durante l’assedio che i Galatei, per aver ragione della contesa giacché gli abitanti del casale avverso opponevano una dura resistenza, una notte rapirono il figlio del Signore del Castello di Fulcignano, lo uccisero, quindi lo squartarono ed infine appesero le sue membra ad un albero di carrubo. La mattina successiva la madre del bambino, straziata dall’orribile vista, invocò il diavolo affidandogli la custodia del castello e delle immense ricchezze in esso custodite, quindi dichiarò che chiunque avesse voluto appropriarsene avrebbe dovuto portare un bambino in pasto a Lucifero in persona. Il tempo che questi avrebbe impiegato per divorarlo, sarebbe stato lo stesso concesso per trovare il tesoro.

Secondo altre versioni non sarebbero stati i Galatei ma dei predoni a compiere l’orrendo misfatto, tuttavia considerando la distruzione del casale di Fulcignano, propenderemmo più per un episodio avvenuto durante lo scontro nell’ipotesi che si sia davvero arrivati a tale crudeltà …

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.