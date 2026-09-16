Aggiudicata per 1,35 milioni di euro la vendita dello scalo merci Lecce-Surbo, Marti: «Ora la riattivazione del polo logistico»

È stata aggiudicata alla società Terminal Surbo S.r.l. la vendita del compendio immobiliare dello scalo merci di Lecce-Surbo. L’operazione, prevista dal bando pubblicato da FS Sistemi Urbani lo scorso 6 luglio, ha un valore di un milione e 350mila euro.

«È un risultato importante per il Salento – dichiara il senatore Roberto Marti, presidente della Settima Commissione permanente del Senato – perché consente di avviare concretamente il percorso per la riattivazione dello scalo merci di Lecce-Surbo. È un traguardo nel quale ho creduto fin dall’inizio e per il quale mi sono impegnato, lavorando affinché tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti potessero procedere nella stessa direzione».

L’area, estesa per circa 85mila metri quadrati, è destinata a diventare un moderno polo logistico, con l’obiettivo di potenziare il trasporto delle merci su ferro e rafforzare i collegamenti del territorio con le principali reti nazionali.

«Il prossimo obiettivo è trasformare questa aggiudicazione in un progetto operativo – prosegue Marti – attraverso il recupero e la valorizzazione dell’area. Lo scalo può sostenere la competitività delle imprese, favorire nuovi investimenti e generare sviluppo e occupazione».

Il senatore sottolinea il valore del lavoro sinergico portato avanti negli ultimi mesi: «Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione concreta tra FS Sistemi Urbani, istituzioni ed enti territoriali. Ho creduto fortemente nella necessità di unire competenze, responsabilità e obiettivi, e mi sono speso perché questo percorso condiviso potesse arrivare a compimento. Il lavoro di squadra ha permesso di raggiungere un traguardo atteso e strategico per il futuro del Salento».

«Ora sarà necessario accompagnare con attenzione le prossime fasi – conclude Marti – affinché l’infrastruttura torni rapidamente a svolgere una funzione centrale nel sistema logistico e produttivo del territorio. Continuerò a seguire questo percorso con impegno, perché l’aggiudicazione rappresenta solo il primo passo verso la piena riattivazione dello scalo e la costruzione di nuove opportunità di crescita per il Salento».