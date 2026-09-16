Enzo Petrachi e Antonio Amato insieme al Korten: folk leccese e pizzica si incontrano a Lecce

LECCE – Due interpreti della musica salentina, due percorsi artistici differenti che si incontrano sullo stesso palco. Giovedì 18 settembre, alle ore 21.30, al Korten Social Bar & Forno a Legna, nel Parco del Galateo a Lecce, Enzo Petrachi & The Folk Band saranno protagonisti di una serata speciale con Antonio Amato come ospite.

Un incontro che mette insieme due espressioni diverse e profondamente radicate nella cultura musicale del territorio. Da una parte Enzo Petrachi, erede di una storia familiare legata al folk leccese, capace negli anni di raccoglierne l’eredità e portarla sui palchi, mantenendo vivo e attuale il legame con la tradizione musicale leccese. Dall’altra Antonio Amato, voce e musicista tra i più rappresentativi della pizzica salentina, interprete di un repertorio che affonda le proprie radici nella tradizione e nella musica popolare del Salento.

Proprio la convivenza tra folk leccese e pizzica sarà uno degli elementi caratterizzanti della serata. Due linguaggi con identità distinte che, per questa speciale occasione, si incontreranno e si contamineranno sul palco del Korten, alternando repertori, ritmi e sonorità e dando vita a momenti musicali condivisi.

Non è la prima volta che i percorsi dei due artisti si incrociano: Petrachi e Amato sono stati protagonisti nel corso dell’ultima estate di numerosi eventi di successo, spopolando in ogni piazza e in ogni locale che li ha ospitati.. Al Korten questo nuovo incontro diventa l’occasione per una serata di musica dal vivo tra tradizione, festa e condivisione.

Sul palco Enzo Petrachi & The Folk Band, con la partecipazione speciale di Antonio Amato, per un concerto pensato per far cantare e ballare il pubblico nel cuore di Lecce.

L’appuntamento è giovedì 18 settembre alle ore 21.30 al Korten Social Bar & Forno a Legna, Parco del Galateo, Lecce.

Ingresso gratuito.