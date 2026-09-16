Nuovo anno scolastico, il sindaco prosegue gli incontro nelle scuole

Domani, giovedì 17 settembre, alle ore 9, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, insieme con l’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista, e i funzionari dell’Ufficio Scuola del Comune, porterà gli auguri per il nuovo anno scolastico agli studenti, ai docenti e a tutto il personale delll’Istituto Filippo Smaldone (in via Giammatteo).

Martedì scorso, il sindaco, l’assessore e i funzionari comunali hanno inaugurato il nuovo Istituto comprensivo “De Amicis”, con le nuove classi della secondaria di primo grado; quindi, sono stati in visita all’istituto comprensivo “Stomeo – Zimbalo”, all’istituto comprensivo “Tempesta – Galateo”, all’istituto comprensivo “Alighieri – Diaz”.

Nei prossimi giorni il sindaco e l’assessore porteranno i saluti nelle altre scuole della città.

Lunedì 21 settembre saranno:

– alle ore 9 all’Istituto Ammirato – Falcone

– alle ore 10 all’Istituto Gesù Eucaristico

– alle ore 11 all’Istituto Quinto Ennio – Battisti

– alle ore 12 all’Istituto Oxford

<Scuola non significa solo apprendere nozioni – ha spiegato il sindaco Poli Bortone – La scuola è un’agenzia educativa, così come lo è la famiglia. Noi, in quanto istituzione, saremo sempre al vostro fianco, vicini e disponibili a cogliere le richieste, le sollecitazioni, le proposte che ci farete. La scuola è fondamentale per dialogare, e per trasmettere i principi fondamentali del vivere civile, dei comportamenti importanti, a partire dal rispetto reciproco tra persone e dal rifiuto della violenza, in tutte le sue forme. Speriamo così di creare una società più civile. Buona scuola a tutti>.